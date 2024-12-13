Générateur de Vidéos de Politique Client pour une Formation AI Simplifiée

Créez facilement des vidéos de formation engageantes pour le service client en utilisant des capacités avancées de transformation de texte en vidéo.

Développez une vidéo engageante de 45 secondes en utilisant le générateur de vidéos de politique client pour expliquer clairement une nouvelle politique de retour aux nouveaux clients, en adoptant un style visuel moderne et amical avec une voix off chaleureuse, en tirant parti de la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo pour une création de contenu efficace.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo d'instruction de 60 secondes pour les équipes RH internes intégrant de nouveaux représentants du service client, en démontrant les procédures opérationnelles standard à l'aide d'avatars AI pour guider les spectateurs à travers des informations complexes de manière professionnelle et claire, accompagnée d'un ton audio calme et constant.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo personnalisée concise de 30 secondes pour les équipes marketing afin d'annoncer une mise à jour de la politique de confidentialité aux clients existants, avec un style visuel dynamique et des textes à l'écran, ainsi qu'une voix optimiste, en garantissant l'accessibilité grâce à la génération de sous-titres précis avec HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Produisez un aperçu de politique accessible de 90 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, en utilisant les modèles et scènes vidéo de HeyGen pour créer un style visuel abordable et légèrement animé avec un ton calme et rassurant, simplifiant les termes complexes dans un format facilement compréhensible.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Politique Client

Transformez efficacement des politiques client complexes en contenu vidéo clair et engageant avec les outils alimentés par l'AI de HeyGen, améliorant la compréhension et la conformité de votre audience.

1
Step 1
Collez Votre Script de Politique
Commencez par coller votre texte de politique client existant directement dans l'éditeur intuitif de HeyGen. Notre capacité de "texte en vidéo" convertit instantanément vos mots en un script vidéo préliminaire, vous faisant gagner du temps et des efforts.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez un "avatar AI" dans notre bibliothèque diversifiée pour être le présentateur de votre vidéo de politique. Un porte-parole numérique professionnel et accessible transmettra votre message avec clarté et une touche humaine.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Améliorez votre vidéo en incorporant des visuels pertinents et en appliquant les couleurs et le logo de votre marque. Utilisez les "modèles et scènes" pour créer une présentation soignée et conforme à votre marque qui maintient l'engagement de vos spectateurs.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Engagée
Une fois votre vidéo de politique parfaite, "exportez-la" dans le format et la résolution souhaités. Partagez facilement cette vidéo professionnelle et "engageante" avec vos clients ou votre équipe pour vous assurer que tout le monde comprend les politiques clés.

Cas d'Utilisation

Clarifiez les Politiques Client Complexes

Transformez des politiques client complexes en vidéos AI claires et digestes, rendant les informations complexes accessibles et faciles à comprendre pour tous.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos engageantes à partir de texte ?

HeyGen permet aux utilisateurs de transformer un texte ordinaire en vidéos professionnelles et engageantes grâce à une technologie avancée de générateur de vidéos AI. Il suffit d'entrer votre script, et les avatars AI de HeyGen ainsi que ses capacités de transformation de texte en vidéo donneront vie à votre contenu avec des voix off personnalisées et des scènes. Ce processus simplifié rend la création de contenu vidéo personnalisé efficace et performante.

Quel type de vidéos de formation HeyGen peut-il aider à créer ?

HeyGen est compétent pour créer divers types de vidéos de formation, y compris des vidéos de formation complètes pour le service client et des explications de politiques. Notre plateforme utilise des avatars AI et divers modèles vidéo pour produire des vidéos engageantes qui éduquent et informent efficacement. Cela fait de HeyGen un puissant générateur de vidéos AI pour tous vos besoins de communication interne.

Au-delà des modèles, comment HeyGen peut-il personnaliser le contenu vidéo de manière créative ?

HeyGen va au-delà des modèles de base en offrant des contrôles de marque robustes pour personnaliser votre contenu vidéo de manière créative. Intégrez facilement votre logo, vos couleurs de marque et choisissez parmi une riche bibliothèque de médias pour vous assurer que chaque vidéo reflète votre identité de marque unique. Ces outils alimentés par l'AI facilitent la création de vidéos véritablement personnalisées et engageantes.

HeyGen génère-t-il automatiquement des sous-titres et des scripts pour les vidéos ?

Oui, HeyGen améliore considérablement l'efficacité en générant automatiquement des sous-titres et en offrant des outils pour la génération de scripts. Cela garantit que vos vidéos sont accessibles et professionnellement structurées, vous permettant de créer des vidéos engageantes avec un minimum d'effort. Nos outils alimentés par l'AI simplifient l'ensemble du processus de création vidéo.

