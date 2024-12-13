Générateur de Vidéos de Présentation Client : Créez des Présentations avec l'AI

Transformez rapidement votre script de présentation en une vidéo captivante grâce à une technologie avancée de texte-à-vidéo, engageant votre audience sans effort.

Développez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux équipes de vente B2B, montrant à quelle vitesse elles peuvent générer des vidéos de présentation client personnalisées. Le style visuel doit être professionnel et épuré, avec des démonstrations claires à l'écran, complétées par une voix off autoritaire mais accessible générée à l'aide de la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, intégrant des avatars AI pour présenter les points clés.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo marketing dynamique d'une minute destinée aux fondateurs de startups et aux professionnels du marketing, illustrant la puissance d'un créateur de vidéos de présentation AI. Le style visuel et audio doit être énergique et moderne, utilisant des graphiques animés vibrants et une bande sonore entraînante, tout en démontrant comment les modèles et scènes riches de HeyGen et la génération de voix off simplifient la création de contenu convaincant.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de présentation technique détaillée de 2 minutes pour les chefs de produit et les formateurs techniques, expliquant une mise à jour logicielle complexe ou une nouvelle fonctionnalité. Le style visuel doit être informatif et précis, employant des enregistrements d'écran et des animations claires, avec une narration calme et claire accompagnée des sous-titres automatiques de HeyGen pour garantir l'accessibilité, mettant en avant son redimensionnement d'aspect et ses exports pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Concevez un clip promotionnel percutant de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs, mettant en avant la rapidité et la facilité de création d'une vidéo de présentation commerciale professionnelle. L'esthétique doit être enthousiaste et directe, avec un avatar AI délivrant un message convaincant avec un ton amical, incorporant des séquences d'archives pertinentes de la bibliothèque de médias/soutien d'archives de HeyGen pour améliorer l'attrait visuel et transmettre la confiance.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos de présentation client

Transformez sans effort votre présentation en une vidéo professionnelle en utilisant l'AI, avec des visuels engageants et une livraison soignée pour captiver votre audience.

1
Step 1
Créez votre Script de Présentation
Commencez par écrire ou coller le contenu de votre présentation client. La capacité de "Texte-à-vidéo à partir de script" de HeyGen transforme efficacement vos mots écrits en un récit vidéo dynamique, en s'appuyant sur une génération de script avancée.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI et un Modèle
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" réalistes pour présenter votre présentation. Ensuite, sélectionnez un modèle approprié pour s'aligner visuellement avec votre marque, créant rapidement une présentation convaincante.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels et une Voix
Améliorez votre présentation avec des visuels personnalisés et affinez l'audio. Intégrez les couleurs et le logo de votre marque, et générez des "voix off de texte-à-parole" naturelles pour une communication claire et engageante.
4
Step 4
Exportez votre Vidéo de Présentation Polie
Finalisez et produisez votre vidéo. La fonctionnalité de "Redimensionnement d'aspect et exports" de HeyGen vous permet de sortir votre création de générateur de vidéos de présentation client dans divers formats, prête pour toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Aperçus de Produits Engagés

.

Générez rapidement des clips vidéo courts et captivants idéaux pour les aperçus de produits et le marketing, parfaits pour attirer l'attention des clients en ligne.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de présentations vidéo ?

L'éditeur en ligne intuitif de HeyGen transforme votre script en présentations vidéo captivantes en utilisant une technologie avancée de texte-à-vidéo et des avatars AI réalistes, rationalisant l'ensemble du flux de production.

HeyGen peut-il générer des vidéos de présentation client efficaces pour les équipes de vente ?

Absolument. HeyGen est un puissant générateur de vidéos de présentation client, offrant des modèles professionnels et des voix off de haute qualité pour vous aider à créer des vidéos de présentation commerciale convaincantes qui résonnent avec votre audience.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour la personnalisation et le branding des vidéos ?

HeyGen propose des options de personnalisation complètes, y compris des avatars AI réalistes, des sous-titres automatiques et des contrôles de branding étendus pour garantir que votre vidéo reflète pleinement l'identité unique de votre marque.

HeyGen est-il un créateur de vidéos de présentation AI facile à utiliser pour les entreprises de toutes tailles ?

Oui, HeyGen est conçu comme un créateur de vidéos de présentation AI accessible. Vous pouvez facilement créer des vidéos de présentation professionnelles en fournissant simplement un script, en tirant parti de notre éditeur en ligne convivial et d'une gamme diversifiée de modèles professionnels.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo