Créez une vidéo concise d'une minute démontrant comment les nouveaux utilisateurs peuvent rapidement exploiter HeyGen comme un "créateur de vidéos d'intégration client" efficace. La vidéo doit présenter un "avatar AI" professionnel narrateur, mettant en avant le processus fluide de transformation des instructions écrites en "vidéos d'intégration" captivantes grâce à la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script". Visuellement, maintenez une esthétique élégante de style tutoriel avec des captures d'écran claires et une musique de fond apaisante, garantissant que les utilisateurs techniques saisissent l'efficacité de la plateforme pour une création vidéo simplifiée.

