La Plateforme Ultime de Création de Vidéos d'Intégration Client
Créez des vidéos d'intégration engageantes sans effort avec des avatars AI réalistes, personnalisant le parcours de chaque nouvel utilisateur.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo promotionnelle de 90 secondes ciblant les équipes techniques intéressées par les capacités de HeyGen en tant qu'"outil de création vidéo" robuste. Le style visuel doit être dynamique et moderne, utilisant des graphiques animés et des "Modèles & scènes" pour montrer la polyvalence de la plateforme. Mettez en avant la facilité de génération de voix-off professionnelles avec la "Génération de voix-off", y compris comment le "support multilingue" peut améliorer les "vidéos d'intégration" mondiales. L'audio doit être net et engageant, guidant le public à travers les avantages techniques de HeyGen.
Produisez une vidéo explicative de 2 minutes destinée aux départements RH cherchant à créer des "vidéos engageantes" pour "l'intégration des employés". La vidéo doit utiliser un avatar AI amical et accessible pour accueillir les nouveaux employés, en utilisant le "Support de bibliothèque multimédia/stock" pour inclure des visuels pertinents et de haute qualité d'un environnement de travail positif. Assurez-vous que les "Sous-titres/légendes" sont affichés de manière proéminente pour soutenir divers styles d'apprentissage et l'accessibilité, le tout narré avec un ton chaleureux et accueillant pour rendre le processus d'intégration fluide et informatif.
Concevez une vidéo convaincante de 45 secondes pour les chefs de produit se concentrant sur la puissance du "contenu vidéo personnalisé" via la "plateforme pilotée par AI" de HeyGen. Les visuels doivent démontrer une personnalisation rapide et la polyvalence des "avatars AI" s'adaptant à différentes marques. Mettez en avant la flexibilité du "Redimensionnement et exportation des rapports d'aspect" pour divers canaux de distribution. L'audio doit être dynamique et persuasif, reflétant l'efficacité et l'impact des expériences vidéo sur mesure pour un engagement utilisateur amélioré.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention des Clients.
Créez des vidéos d'intégration dynamiques avec l'AI pour augmenter l'engagement des utilisateurs et améliorer la rétention des clients à long terme.
Rationalisez la Création de Programmes d'Intégration.
Développez des cours d'intégration complets et des vidéos d'instruction efficacement pour guider les nouveaux clients de manière efficace.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration engageantes ?
HeyGen est une plateforme pilotée par AI qui agit comme un puissant créateur de vidéos d'intégration client, vous permettant de créer des vidéos d'intégration engageantes sans effort. Il utilise des avatars AI et des capacités de texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement votre contenu en visuels captivants, réduisant considérablement le temps de production.
HeyGen peut-il personnaliser le contenu d'intégration pour divers utilisateurs ou rôles ?
Oui, HeyGen permet de créer un contenu vidéo hautement personnalisé, ce qui le rend idéal pour l'intégration des utilisateurs et des employés. Vous pouvez utiliser des modèles personnalisables, intégrer le support multilingue et même intégrer des vidéos interactives pour adapter les expériences à des publics divers et des parcours d'apprentissage spécifiques.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour une production vidéo efficace ?
HeyGen propose un outil de création vidéo complet, avec des fonctionnalités avancées de texte en vidéo à partir d'un script et des voix-off AI réalistes pour des voix-off professionnelles. Ses outils d'édition vidéo robustes, ainsi que la génération automatique de sous-titres et la sortie en résolution 4K, garantissent un processus de génération vidéo de bout en bout fluide et de haute qualité.
HeyGen prend-il en charge l'image de marque et les visuels de haute qualité pour mes vidéos d'intégration ?
Absolument, HeyGen garantit que vos vidéos d'intégration maintiennent la cohérence de la marque et une qualité professionnelle. Vous pouvez intégrer votre kit de marque, choisir parmi des modèles personnalisables et utiliser des avatars AI réalistes couplés à des voix-off professionnelles pour créer un contenu poli et haute résolution qui reflète l'identité de votre entreprise.