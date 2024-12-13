Créateur de Vidéos d'Accueil Client : Créez des Guides Engagés

Engagez instantanément de nouveaux utilisateurs avec des vidéos d'accueil puissantes. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour un contenu d'instruction clair et concis qui stimule la rétention des utilisateurs.

Créez une vidéo d'instruction concise d'une minute destinée aux utilisateurs existants d'un logiciel qui doivent rapidement comprendre une mise à jour de fonctionnalité. Le style visuel doit être épuré et précis, avec des enregistrements d'écran bien rythmés du logiciel en action, accompagnés d'une voix off AI calme et professionnelle. Cette vidéo doit exploiter la puissante "Génération de voix off" de HeyGen pour expliquer clairement la fonctionnalité mise à jour, assurant une transition en douceur pour les équipes techniques et les utilisateurs avancés.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une expérience de vidéo d'accueil personnalisée de 90 secondes engageante, ciblant les nouveaux clients d'entreprise pour les familiariser avec les flux de travail clés de l'application. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel mais accueillant, incorporant des éléments de marque personnalisés et une musique de fond entraînante, le tout narré par un avatar AI amical. En utilisant les avatars AI sophistiqués de HeyGen, cette vidéo vise à fournir une solution unique de "créateur de vidéos d'accueil client", favorisant une rétention utilisateur plus forte dès le départ.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo détaillée de 2 minutes pour les départements de formation interne, décomposant une fonctionnalité logicielle complexe en étapes exploitables, servant essentiellement de SOP dynamique. L'approche visuelle doit être très illustrative, avec des gros plans sur les éléments de l'interface utilisateur et des superpositions de texte à l'écran mettant en évidence les actions critiques, accompagnées d'une voix AI neutre. Essentiellement, la vidéo utilisera les sous-titres/captions robustes de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la clarté pour tous les nouveaux employés engageant avec cette documentation vidéo essentielle.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes mettant en avant l'efficacité d'un "créateur de vidéos AI" pour créer rapidement des "vidéos d'accueil". Cette vidéo est destinée aux chefs de produit et aux spécialistes du marketing qui privilégient le déploiement rapide de contenu. Le style visuel et audio doit être rapide et moderne, avec des transitions rapides, des graphiques percutants à l'écran et une bande sonore motivante. En démontrant le processus fluide de transformation d'un script en guide visuel en utilisant la capacité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen, la vidéo souligne la rapidité et la facilité de création de contenu pour toute "plateforme AI".
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos d'Accueil Client

Créez facilement des vidéos d'accueil client engageantes et informatives avec notre plateforme alimentée par AI pour assurer une expérience utilisateur fluide dès le premier jour.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Commencez avec un Modèle
Commencez par rédiger votre script vidéo ou sélectionnez parmi une variété de modèles professionnels pour esquisser rapidement le contenu de votre vidéo d'accueil client en utilisant notre capacité de texte en vidéo à partir de script.
2
Step 2
Choisissez et Personnalisez Votre Avatar AI
Personnalisez vos vidéos d'instruction en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI. Personnalisez leur apparence et leurs gestes pour représenter parfaitement votre marque pour un accueil vidéo personnalisé.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off AI Engagantes
Améliorez vos vidéos d'accueil client avec des voix off AI de haute qualité et au son naturel. Utilisez notre génération de voix off pour articuler clairement les informations clés et guider les nouveaux utilisateurs.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo d'Accueil
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans divers ratios d'aspect et résolutions adaptés à toute plateforme. Distribuez votre vidéo d'accueil client convaincante pour simplifier l'intégration des utilisateurs et augmenter la rétention.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Fonctionnalités Complexes de l'Application

.

Expliquez clairement les fonctionnalités complexes de l'application avec des vidéos AI, rendant les fonctionnalités complexes accessibles et faciles à comprendre pour tous les utilisateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'accueil client ?

HeyGen exploite ses capacités avancées de créateur de vidéos AI, y compris le texte en vidéo, pour rationaliser la production de vidéos d'accueil engageantes. Vous pouvez transformer des scripts en contenu d'accueil client professionnel rapidement en utilisant des avatars et des voix AI, réduisant considérablement le temps de production.

HeyGen peut-il aider à personnaliser les expériences d'accueil client pour une meilleure rétention des utilisateurs ?

Absolument. HeyGen permet une personnalisation des vidéos d'accueil en permettant aux utilisateurs de générer des voix off AI et d'ajouter des sous-titres, adaptant le message à des audiences diverses. Ce niveau de personnalisation favorise une rétention utilisateur plus forte en rendant les vidéos d'instruction plus pertinentes et engageantes pour chaque client.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour générer des vidéos d'instruction ou des SOP ?

HeyGen fournit une plateforme AI robuste qui convertit le texte en vidéo en utilisant des avatars AI, idéale pour créer des vidéos d'instruction détaillées et des SOP. Son éditeur vidéo intégré, couplé à une large gamme de modèles et de support de bibliothèque multimédia, assure un résultat professionnel pour la documentation vidéo.

Quelles fonctionnalités de HeyGen soutiennent une documentation vidéo efficace pour les applications ?

HeyGen sert d'outil puissant de création vidéo pour une documentation vidéo complète, offrant des fonctionnalités telles que des modèles personnalisables et le redimensionnement des ratios d'aspect. Ces outils permettent une production rapide et efficace de vidéos claires et concises expliquant les fonctionnalités des applications, améliorant la compréhension et la rétention des utilisateurs.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo