Créez un "créateur de vidéo client du mois" captivant de 45 secondes. Cette vidéo doit cibler les petites entreprises et les équipes marketing, avec un ton professionnel et motivant, accompagné d'une musique de fond festive, mettant en avant l'histoire de réussite d'un client vedette. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour narrer les principaux succès et incluez des sous-titres pour une accessibilité élargie, en faisant un puissant créateur de vidéos témoignages pour montrer l'appréciation des clients.

