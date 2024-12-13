Créateur de Vidéos de Parcours Client : Créez des Expériences Engagantes

Engagez vos clients et boostez les conversions avec des vidéos narratives captivantes, propulsées par notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.

Créez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux ingénieurs logiciels et aux chefs de produit techniques, démontrant comment les capacités de l'AI Video Agent de HeyGen, utilisant le texte-à-vidéo à partir de script et des avatars AI intégrés, simplifient les explications techniques complexes. Le style visuel doit être élégant et moderne avec des enregistrements d'écran clairs et des diagrammes animés, accompagnés d'une génération de voix off précise et informative.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez un tutoriel convaincant de 60 secondes "créateur de vidéos de parcours client" pour les stratèges marketing, illustrant comment créer des vidéos marketing percutantes avec HeyGen. La vidéo doit présenter des graphiques dynamiques et une musique de fond positive et motivante, mettant en avant l'intégration fluide des modèles et des scènes pour une création de contenu rapide.
Exemple de Prompt 2
Développez un guide de 2 minutes "vidéos d'expérience client" destiné aux représentants du succès client, détaillant la création de vidéos personnalisées pour améliorer l'engagement des clients. Adoptez un style visuel chaleureux et empathique avec des scénarios relatables et une voix off amicale, en soulignant la puissance de la génération de voix off et le support de la bibliothèque de médias/stock pour personnaliser chaque message.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu, mettant en avant comment HeyGen simplifie la production de vidéos marketing professionnelles. L'esthétique doit être vibrante et énergique avec une musique de fond entraînante, démontrant l'efficacité du texte-à-vidéo à partir de script et du redimensionnement et exportation des ratios d'aspect pour une distribution multi-plateforme.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Notre Créateur de Vidéos de Parcours Client

Créez des vidéos de parcours client engageantes qui résonnent avec votre audience et améliorent vos efforts marketing, le tout avec des outils intuitifs alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par définir le parcours de votre client. Utilisez notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour transformer votre récit en une histoire visuelle dynamique, posant les bases de vidéos de parcours client captivantes.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Parcourez une large gamme de modèles et de scènes conçus professionnellement pour représenter visuellement chaque étape de l'expérience de votre client. Choisissez le décor parfait pour transmettre efficacement votre message, améliorant vos modèles de vidéos.
3
Step 3
Personnalisez avec Voix et Branding
Élevez votre vidéo avec une génération de voix off réaliste. Sélectionnez parmi diverses voix AI et ajustez votre audio pour correspondre au ton de votre marque, garantissant que vos vidéos personnalisées se connectent véritablement avec votre audience.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo terminée, utilisez facilement notre fonctionnalité de redimensionnement et exportation des ratios d'aspect pour générer vos vidéos marketing finales dans divers formats. Partagez-les sur toutes les plateformes pour engager les clients à chaque point de contact.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Publicités Vidéo Performantes

.

Développez rapidement des vidéos marketing et des publicités percutantes pour capter l'attention et stimuler les conversions au début du parcours client.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de parcours client ?

HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'AI, y compris des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo à partir de script, pour générer efficacement des vidéos de parcours client engageantes. Vous pouvez transformer votre script en une vidéo captivante avec une génération de voix off naturelle, simplifiant considérablement le processus de production.

Puis-je personnaliser le branding et le format de mes vidéos marketing avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer facilement votre logo et vos couleurs d'entreprise dans toutes vos vidéos marketing. De plus, vous pouvez utiliser le redimensionnement et exportation des ratios d'aspect pour vous assurer que votre contenu vidéo personnalisé est parfaitement optimisé pour diverses plateformes.

Quels outils et ressources d'édition vidéo HeyGen propose-t-il pour améliorer mon contenu ?

HeyGen offre une suite complète d'outils d'édition vidéo, y compris une vaste bibliothèque de médias avec des ressources libres de droits et des modèles de vidéos personnalisables pour démarrer votre création. Ces ressources vous permettent de créer des vidéos de qualité professionnelle pour tout usage, des vidéos explicatives au contenu pour les réseaux sociaux.

Comment l'AI Video Agent de HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'expérience client personnalisées ?

L'AI Video Agent de HeyGen utilise des avatars AI de pointe pour produire des vidéos hautement personnalisées qui résonnent avec votre audience, améliorant l'expérience client. Cela permet aux entreprises de générer efficacement des messages sur mesure à grande échelle, rendant l'engagement client plus percutant.

