

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo tutorielle de 90 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables de la réussite client, démontrant la simplicité de produire des vidéos personnalisées sur le parcours client. Adoptez une approche visuelle engageante, étape par étape, avec des enregistrements d'écran de l'éditeur glisser-déposer accompagnés de scènes animées dynamiques, soutenus par une voix off amicale et entraînante. Soulignez la puissance des "avatars AI" pour délivrer des messages personnalisés, rendant l'expérience client vraiment unique.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo éducative de 2 minutes destinée aux formateurs d'entreprise et aux créateurs de contenu e-learning, détaillant le processus complet de création de contenu efficace sur le parcours client au sein de HeyGen. Le style visuel et audio doit être clair et informatif, utilisant du texte à l'écran synchronisé avec une voix off AI calme et professionnelle, et intégrer des "sous-titres/captions" pour une accessibilité accrue. Cette vidéo doit souligner l'efficacité de l'utilisation des voix off AI pour divers modules de formation.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo promotionnelle de 45 secondes pour les designers UX/UI et les responsables marketing, mettant en lumière les vastes options de personnalisation disponibles pour créer des vidéos d'expérience client percutantes. L'esthétique doit être visuellement riche et dynamique, présentant divers "modèles & scènes", des éléments spécifiques à la marque, et des transitions fluides, le tout sur une piste musicale énergique avec une voix générée par AI claire et concise. Cette proposition met en avant la capacité de HeyGen à créer des récits visuels sur mesure.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Parcours Client

Transformez sans effort vos insights de parcours client en vidéos professionnelles et captivantes qui engagent et informent votre audience à chaque étape.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Commencez par choisir parmi notre large gamme de modèles de vidéos alimentés par l'AI ou collez votre script pour esquisser rapidement votre parcours client.
2
Step 2
Personnalisez Votre Présentation
Personnalisez votre récit en intégrant des avatars AI, vous permettant de créer des personnages engageants et relatables pour votre histoire.
3
Step 3
Améliorez avec Voix et Marque
Élevez votre vidéo avec une génération de voix off professionnelle, assurant un message clair et convaincant qui résonne avec votre audience.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de parcours client et exportez-la facilement en utilisant diverses options de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio pour un affichage parfait sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Histoires de Réussite Client Authentiques

Développez des vidéos de témoignages clients convaincantes pour renforcer la confiance, valider les offres, et renforcer la fidélité aux points de décision critiques et après l'achat.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de parcours client ?

HeyGen simplifie ce processus en utilisant des modèles de vidéos alimentés par l'AI et un éditeur glisser-déposer convivial. Vous pouvez rapidement générer des vidéos de parcours client captivantes à partir de texte, en intégrant des avatars AI et des voix off AI pour raconter efficacement l'histoire de votre marque.

HeyGen peut-il générer efficacement des vidéos d'expérience client personnalisées ?

Oui, HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé conçu pour créer des vidéos personnalisées à grande échelle. Ses outils intuitifs vous permettent d'adapter les vidéos d'expérience client pour diverses étapes du parcours d'achat, augmentant l'engagement et la communication.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour la génération de vidéos AI ?

HeyGen offre des fonctionnalités techniques robustes telles que des avatars AI avancés, la conversion de texte en vidéo à partir de script, et des voix off AI sophistiquées avec des capacités multilingues. Sa plateforme inclut également des animations de texte dynamiques, des scènes vidéo personnalisables, et une bibliothèque multimédia, en faisant un éditeur de vidéos AI complet.

Les modèles de vidéos de HeyGen sont-ils adaptables à divers scénarios ?

Absolument, HeyGen propose une large gamme de modèles de vidéos alimentés par l'AI et de scènes vidéo personnalisables adaptés à de nombreuses applications, des vidéos éducatives et démonstrations de produits aux vidéos pour les réseaux sociaux. Vous pouvez facilement modifier des éléments tels que les contrôles de marque, les séquences vidéo de stock, et la suppression de l'arrière-plan pour répondre à vos besoins spécifiques en marketing vidéo.

