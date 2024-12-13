Créateur de Vidéos Explicatives de Parcours Client pour des Histoires Fluides
Créez facilement des vidéos engageantes sur le parcours client avec notre éditeur glisser-déposer et la génération de voix off avancée de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo explicative de produit de 45 secondes destinée aux clients existants et aux nouveaux utilisateurs potentiels, mettant en avant les démonstrations de produits personnalisées de votre dernière fonctionnalité. Employez des graphiques animés dynamiques et une musique entraînante, renforcés par la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour une narration précise et engageante qui explique les avantages personnalisés.
Produisez une vidéo animée vibrante de 30 secondes pour les comptes de réseaux sociaux, ciblant les responsables marketing et les propriétaires de petites entreprises, encourageant les spectateurs à effectuer un appel à l'action spécifique. Adoptez un style visuel lumineux, coloré et rapide avec une musique de fond énergique, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et un engagement maximal même sans son.
Créez une vidéo explicative concise de 50 secondes pour les équipes internes et les nouveaux employés, illustrant un processus complexe à l'aide de modèles conçus professionnellement. Optez pour un style visuel moderne et minimaliste accompagné d'une voix off amicale et informative, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour construire rapidement un outil de formation clair et percutant.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes pour guider efficacement les clients tout au long de leur parcours et stimuler les conversions.
Engagez les Audiences avec des Vidéos sur les Réseaux Sociaux.
Produisez du contenu engageant sur les réseaux sociaux qui simplifie les parcours de produits complexes et capte instantanément l'attention des clients.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos explicatives de produit ?
HeyGen sert de créateur avancé de vidéos explicatives, utilisant des outils alimentés par l'IA pour simplifier la production de vidéos explicatives de produit convaincantes. Les utilisateurs peuvent tirer parti de modèles conçus professionnellement, d'avatars AI et de la capacité de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour produire efficacement du contenu de haute qualité pour les initiatives de vente et de marketing.
HeyGen peut-il être utilisé pour créer des démonstrations de produits personnalisées pour les clients ?
Absolument, HeyGen permet aux utilisateurs de créer des démonstrations de produits hautement personnalisées, en faisant un créateur efficace de vidéos explicatives de parcours client. Avec des voix off AI robustes et des contrôles de marque complets, vous pouvez adapter chaque vidéo pour engager votre audience et soutenir vos objectifs de vente et de marketing.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen une plateforme intuitive pour les vidéos animées ?
HeyGen offre une expérience conviviale avec son éditeur glisser-déposer intuitif et une vaste bibliothèque de modèles conçus professionnellement. Vous pouvez facilement personnaliser les éléments, ajouter de la musique, des voix off ou des animations, et même incorporer des vidéos et de la musique libres de droits pour enrichir vos vidéos animées.
Comment partager les vidéos animées créées avec HeyGen sur les comptes de réseaux sociaux ?
Une fois votre vidéo animée terminée, HeyGen permet un téléchargement et un partage simplifiés sur diverses plateformes. Vous pouvez optimiser votre vidéo pour différents comptes de réseaux sociaux en redimensionnant le format d'aspect et inclure stratégiquement un appel à l'action clair pour maximiser l'engagement.