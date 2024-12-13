Générateur de Vidéos d'Expérience Client : Stimulez l'Engagement

Créez des vidéos de service client personnalisées et de marque avec des avatars AI pour améliorer l'engagement et la productivité des employés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez un récit de création vidéo de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, démontrant comment générer du contenu marketing engageant. Le style visuel doit être épuré et professionnel, complété par une musique motivante et une narration claire à partir d'un script texte-vidéo. Mettez l'accent sur la facilité d'utilisation avec le texte-vidéo de HeyGen à partir de script et les modèles et scènes diversifiés.
Exemple de Prompt 2
Produisez une communication de marque de 60 secondes pour les départements RH d'entreprise, en maintenant un style visuel soigné et corporatif avec une musique de fond orchestrale inspirante. Cette vidéo de qualité studio mettra en vedette un avatar AI confiant délivrant une annonce interne importante, en utilisant les avatars AI de HeyGen, le support de bibliothèque/média de stock et les sous-titres intégrés.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de sensibilisation personnalisée de 30 secondes pour les équipes de vente, démontrant comment personnaliser des vidéos AI pour des clients spécifiques. Employez un style visuel dynamique et engageant avec une musique de fond amicale et une voix AI directe, mettant en avant les avatars AI de HeyGen et le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour un contenu sur mesure.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos d'Expérience Client

Créez facilement des vidéos d'expérience client engageantes avec l'AI, améliorant la communication de votre marque et ravissant votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par saisir votre message. Exploitez l'AI texte-vidéo puissante de HeyGen pour convertir rapidement votre contenu écrit en dialogue parlé engageant pour votre vidéo d'expérience client.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque à l'écran. Ces présentateurs réalistes délivrent votre message avec clarté et professionnalisme, rendant vos vidéos de service client plus personnelles.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque
Personnalisez votre vidéo pour correspondre à l'esthétique de votre marque. Utilisez les contrôles de marque de HeyGen pour intégrer harmonieusement votre logo, vos couleurs de marque et vos éléments visuels, garantissant un produit final de marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo peaufinée, utilisez la fonction de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect pour la générer dans divers formats adaptés à toute plateforme. Partagez vos vidéos de qualité studio avec votre audience pour améliorer leur expérience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer ma création vidéo avec l'AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos de qualité studio sans effort en utilisant des avatars AI avancés et l'AI texte-vidéo. Vous pouvez personnaliser les vidéos AI avec des éléments de marque pour s'aligner parfaitement avec votre contenu marketing.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour les entreprises ?

HeyGen simplifie la création vidéo en transformant les scripts en vidéos dynamiques grâce à l'AI texte-vidéo. Cette capacité augmente la productivité des employés, permettant aux équipes de générer rapidement du contenu marketing diversifié et des communications internes.

HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans toutes mes vidéos d'expérience client ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, y compris des logos et des couleurs personnalisés, garantissant que vos vidéos d'expérience client sont toujours de marque. Utilisez des modèles de vidéos et des scènes polyvalents pour livrer constamment un contenu marketing professionnel et cohérent.

Comment les avatars AI de HeyGen soutiennent-ils divers besoins de création vidéo ?

Les avatars AI réalistes de HeyGen offrent une solution polyvalente pour diverses demandes de création vidéo, des vidéos de service client aux communications internes. Ces avatars AI personnalisables vous permettent de créer efficacement un contenu marketing engageant et personnalisé.

