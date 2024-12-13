Débloquez la Croissance avec l'Outil Vidéo Ultime pour l'Activation Client

Créez facilement des bibliothèques de vidéos tutoriels engageantes en utilisant les avatars IA de HeyGen pour stimuler l'engagement client et réduire les tickets de support.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle engageante de 90 secondes conçue pour les responsables de la réussite client et les spécialistes de l'intégration, illustrant comment une bibliothèque complète de vidéos tutoriels peut aider à réduire considérablement les tickets de support. La vidéo doit utiliser des éléments visuels vibrants issus des Modèles & scènes, avec un avatar IA présentant les étapes de manière amicale mais autoritaire.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de démonstration de produit dynamique de 60 secondes destinée aux représentants commerciaux et aux ingénieurs avant-vente, mettant en avant son utilité pour l'activation des ventes. Cette vidéo doit intégrer des visuels convaincants de la bibliothèque de médias/stock, animée par un script concis et percutant converti en vidéo à partir de texte.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'instruction de 2 minutes pour les chefs d'équipe à distance et les départements RH, démontrant comment standardiser les SOP internes à l'aide de vidéos asynchrones. La présentation doit être claire et méthodique, avec toutes les informations clés renforcées par des sous-titres précis, garantissant l'accessibilité et la facilité de compréhension pour des équipes diversifiées, en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations pour diverses plateformes.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Outil Vidéo pour l'Activation Client

Renforcez vos clients et équipes de vente avec une documentation vidéo claire et engageante et des tutoriels, améliorant la compréhension et l'efficacité.

1
Step 1
Créez Votre Contenu Vidéo
Commencez par générer facilement des vidéos engageantes à partir d'un script en utilisant la technologie avancée de conversion de texte en vidéo, ou capturez des actions à l'écran avec des enregistrements d'écran pour des guides étape par étape.
2
Step 2
Ajoutez des Améliorations IA
Élevez votre contenu avec des avatars IA réalistes et générez des voix off naturelles, rendant les informations complexes accessibles et engageantes pour votre public.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Sous-titres
Assurez la cohérence de la marque et l'accessibilité en utilisant les contrôles de marque pour personnaliser vos vidéos, et ajoutez automatiquement des sous-titres pour une portée plus large.
4
Step 4
Exportez et Partagez Largement
Finalisez vos vidéos en ajustant les ratios d'aspect, puis distribuez facilement votre contenu soigné sur diverses plateformes en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Amplifiez l'Activation des Ventes avec des Histoires de Réussite

Produisez des vidéos de réussite client convaincantes avec l'IA pour démontrer la valeur du produit, renforçant la confiance et accélérant le processus de vente.

Questions Fréquemment Posées

Comment la plateforme vidéo IA de HeyGen simplifie-t-elle la création de documentation vidéo générée par l'IA ?

HeyGen utilise des avatars IA avancés et la technologie de synthèse vocale, transformant les scripts en vidéos IA professionnelles. Cela simplifie considérablement le processus de création de documentation vidéo générée par l'IA détaillée et engageante, rendant le contenu technique accessible et facile à comprendre.

HeyGen peut-il ajouter automatiquement une voix off générée par l'IA et des sous-titres professionnels aux vidéos ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs d'ajouter facilement une voix off générée par l'IA de haute qualité et des sous-titres synchronisés à leurs vidéos. Cette capacité, alimentée par une transcription avancée et la technologie de synthèse vocale, améliore considérablement l'accessibilité et l'engagement pour tous les publics.

Quelles fonctionnalités avancées d'édition et de personnalisation vidéo sont disponibles dans HeyGen ?

HeyGen offre des outils d'édition vidéo robustes, y compris des modèles étendus, l'accès à une bibliothèque de médias et des contrôles de marque pour personnaliser entièrement votre contenu. Les utilisateurs peuvent également redimensionner les ratios d'aspect et exporter des vidéos dans divers formats pour répondre aux exigences de différentes plateformes.

HeyGen facilite-t-il la production rapide de vidéos tutoriels et de guides utilisateur étape par étape ?

Absolument, HeyGen est un outil vidéo idéal pour l'activation client, permettant de produire rapidement des bibliothèques de vidéos tutoriels engageantes et des guides utilisateur étape par étape. En convertissant les scripts en vidéos IA dynamiques, HeyGen simplifie la création de contenu instructif clair sans montage vidéo complexe.

