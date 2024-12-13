Portail Vidéo d'Éducation Client : Stimulez l'Adoption du Produit
Offrez des vidéos de formation personnalisées pour l'adoption et l'intégration des produits plus rapidement en utilisant des avatars AI pour un contenu engageant et évolutif.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo informative et engageante de 60 secondes pour les utilisateurs existants du produit, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité spécifique de notre plateforme et comment maximiser l'adoption du produit grâce à une application pratique. Le style visuel doit être élégant avec des transitions dynamiques, accompagné d'une voix off précise. Utilisez les enregistrements d'écran de HeyGen pour démontrer la fonctionnalité étape par étape, offrant une expérience vidéo de micro-apprentissage concise.
Produisez une vidéo convaincante de 30 secondes ciblant les décideurs d'entreprise et les responsables de la réussite client, soulignant comment notre portail vidéo d'éducation client réduit les coûts de support client en favorisant l'apprentissage en libre-service. Le style visuel et audio doit être autoritaire et épuré, avec un avatar AI présentant avec assurance les statistiques et avantages clés, généré à l'aide des avatars AI de HeyGen pour un look de porte-parole professionnel.
Concevez une vidéo dynamique de 45 secondes destinée aux créateurs de contenu et formateurs, les inspirant à exploiter notre plateforme vidéo éducative pour une création plus rapide de matériel d'apprentissage de haute qualité. La vidéo doit avoir un style visuel énergique avec une bande sonore motivante et entraînante. Montrez comment assembler rapidement un contenu convaincant en utilisant les modèles et scènes de HeyGen et comment cela améliore la production globale de vidéos de formation.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargissez Votre Bibliothèque de Cours.
Produisez rapidement un grand volume de vidéos de formation diversifiées pour développer votre contenu d'éducation client à l'échelle mondiale.
Améliorez l'Engagement en Formation.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation dynamiques et interactives qui améliorent significativement la rétention et la compréhension des apprenants.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer notre portail vidéo d'éducation client ?
HeyGen vous permet de créer efficacement des vidéos d'éducation et de formation client engageantes en utilisant des avatars AI et des capacités de transformation de texte en vidéo. Il transforme le contenu statique en expériences d'apprentissage dynamiques pour votre plateforme vidéo éducative.
Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour l'évolutivité des vidéos de formation ?
HeyGen permet la création rapide et évolutive de vidéos de formation grâce à des modèles professionnels et des capacités AI, permettant aux organisations de produire rapidement un contenu cohérent et de haute qualité pour l'intégration et l'adoption des produits. Cela accélère votre capacité à offrir des expériences d'e-learning complètes.
HeyGen peut-il aider à améliorer l'adoption des produits grâce à du contenu en libre-service ?
Absolument. HeyGen facilite la création de contenu engageant en libre-service comme des vidéos de micro-apprentissage et des guides étape par étape, essentiels pour améliorer l'adoption des produits et l'expérience utilisateur. Avec des fonctionnalités comme le support multilingue, vous pouvez efficacement répondre à un public diversifié.
HeyGen prend-il en charge la transformation de documents en contenu vidéo ?
HeyGen prend en charge de manière experte la transformation de documents ou de texte existants en contenu vidéo AI dynamique en utilisant des capacités avancées de transformation de texte en vidéo et de prompt en vidéo. Cela simplifie considérablement la gestion du contenu et accélère la création de vidéos pour vos initiatives d'apprentissage.