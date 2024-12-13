Créateur de Vidéos Éducatives pour Clients pour un Apprentissage Puissant

Simplifiez votre création de vidéos pour une éducation client efficace avec des modèles professionnels et des scènes.

Créez une vidéo éducative de 45 secondes pour les clients, démontrant la configuration initiale d'une nouvelle fonctionnalité logicielle. Cette vidéo doit cibler les nouveaux utilisateurs, en utilisant un style visuel épuré et moderne avec des graphiques animés et une musique de fond entraînante, complétée par une voix off AI amicale et professionnelle. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les étapes de manière engageante, rendant le processus de création de vidéos éducatives fluide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction de 60 secondes destinée aux clients existants, expliquant une mise à jour complexe récente du produit. Le style visuel doit être axé sur l'infographie avec des superpositions de texte claires et des animations, accompagné d'une voix AI calme et informative et d'une musique de fond ambiante subtile. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer rapidement une explication détaillée en une vidéo AI engageante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation dynamique de 30 secondes offrant des conseils rapides pour maximiser l'efficacité du produit. Cette vidéo cible les utilisateurs intermédiaires, avec des coupes rapides, des segments d'enregistrement d'écran, une musique de fond énergique et une voix off concise et enthousiaste. Assurez-vous que toutes les informations clés sont accessibles en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, améliorant ainsi la création globale de la vidéo.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo éducative de 75 secondes répondant à une question fréquemment posée, spécifiquement pour un public international. Le style visuel doit utiliser des modèles professionnels et de marque avec divers avatars AI, soutenus par une narration claire en plusieurs langues et une musique de fond neutre et accueillante. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour fournir sans effort des versions multilingues dans ce projet de création de vidéos éducatives.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Éducatives pour Clients

Transformez sans effort des sujets complexes en contenu vidéo engageant. Créez des vidéos éducatives professionnelles qui captivent votre public et simplifient l'apprentissage, le tout avec des outils AI intelligents.

1
Step 1
Créez Votre Script de Vidéo Éducative
Commencez par esquisser votre leçon ou votre matériel de formation. Utilisez le texte-à-vidéo à partir du script en collant votre contenu pour générer automatiquement des scènes, rendant vos vidéos éducatives rapidement.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur et Voix
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour animer votre vidéo. Améliorez votre message avec des voix off naturelles, assurant une livraison claire et engageante pour votre contenu éducatif pour clients.
3
Step 3
Personnalisez avec des Visuels et du Branding
Intégrez les contrôles de branding de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour maintenir la cohérence. Ajoutez des visuels pertinents de la bibliothèque de médias pour clarifier les concepts et rendre vos vidéos d'instruction plus percutantes.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Vidéo
Distribuez facilement votre vidéo éducative pour clients terminée. Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour préparer votre contenu pour diverses plateformes, prêt à être partagé sur les réseaux sociaux, intégré dans des systèmes de gestion de l'apprentissage ou intégré sur votre site web.

Cas d'Utilisation

Clarifier les Concepts Complexes

Clarifier les Concepts Complexes

Transformez des informations complexes sur un produit ou un service en vidéos éducatives claires et faciles à comprendre pour vos clients.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos éducatives engageantes et interactives ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos éducatives captivantes, en utilisant une large gamme de modèles animés et d'éléments vidéo interactifs. Vous pouvez personnaliser votre contenu vidéo avec des avatars AI et des visuels dynamiques pour rendre l'apprentissage amusant et engageant pour votre public.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos éducatives pour clients efficace ?

HeyGen simplifie le processus de création vidéo, vous permettant de produire rapidement des vidéos d'instruction de haute qualité sans compétences de montage étendues. Ses capacités vidéo AI, comme le texte-à-vidéo et les voix off réalistes, réduisent considérablement le temps de production, en faisant un outil efficace pour les vidéos éducatives pour clients.

Puis-je personnaliser le branding et le contenu de mes vidéos de formation avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans tous vos projets vidéo. Vous pouvez enrichir votre contenu avec une vaste bibliothèque de médias, y compris des photos et vidéos de stock, pour personnaliser pleinement vos vidéos de formation.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos éducatives multilingues ?

Oui, HeyGen est conçu pour vous aider à atteindre un public mondial en prenant en charge les vidéos multilingues. Vous pouvez générer des voix off professionnelles dans diverses langues et ajouter des sous-titres, garantissant que vos vidéos éducatives sont accessibles et percutantes dans le monde entier.

