HeyGen fournit des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer facilement votre logo, vos couleurs de marque et vos polices dans vos vidéos AI. En utilisant des modèles personnalisables et en permettant des mises à jour de contenu faciles, HeyGen garantit que tous vos actifs vidéo reflètent de manière cohérente l'identité et le message de votre marque.