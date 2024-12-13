Générateur de Vidéos Éducatives pour Clients : Contenu Rapide et Engagé

Améliorez la satisfaction des utilisateurs et l'adoption des produits avec des vidéos de formation engageantes créées facilement à l'aide d'avatars AI.

Créez une vidéo éducative de 45 secondes destinée aux nouveaux utilisateurs de logiciels, les guidant à travers le processus d'installation initiale pour améliorer la satisfaction des utilisateurs. Le style visuel doit être épuré et convivial, incorporant des éléments animés, tandis que l'audio présente une voix off chaleureuse et encourageante d'un avatar AI expliquant chaque étape clairement.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation de 60 secondes pour une équipe de vente interne, présentant les nouvelles fonctionnalités d'un produit pour améliorer l'adoption du produit. Le style visuel et audio doit être professionnel et dynamique, utilisant des enregistrements d'écran et une musique de fond engageante, avec le récit généré efficacement à l'aide de la fonctionnalité texte-à-vidéo pour expliquer les fonctionnalités complexes de manière concise.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes pour les clients existants, offrant des conseils de dépannage rapides pour un problème courant, servant de guide SOP & How-To efficace. Le style visuel doit être direct et orienté vers l'action, avec un texte clair à l'écran et des changements de scène rapides à partir des modèles et scènes de HeyGen, accompagné d'une voix off énergique et utile, garantissant que la solution est transmise rapidement.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo AI de 50 secondes destinée aux entreprises cherchant à réduire les coûts de support client en abordant de manière proactive les FAQ. Le style visuel et audio doit être moderne et minimaliste, employant une voix off confiante et autoritaire et des sous-titres/captions précis pour transmettre l'information clairement et efficacement, démontrant comment les capacités de HeyGen simplifient la diffusion de l'information.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Générateurs de Vidéos Éducatives pour Clients

Produisez sans effort des vidéos éducatives pour clients percutantes qui augmentent l'adoption des produits et améliorent la satisfaction des utilisateurs, tout en réduisant considérablement les coûts de support client.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Contenu
Commencez par développer votre message éducatif, qu'il s'agisse d'un nouveau script ou d'un guide SOP & How-To existant. La fonctionnalité texte-à-vidéo de la plateforme transformera votre texte en une vidéo dynamique sans effort.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Vos Visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter votre contenu. Améliorez votre narration visuelle avec des arrière-plans appropriés, des transitions et des contrôles de branding de produit.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres Précis
Assurez l'accessibilité et la clarté pour tous les spectateurs en générant automatiquement des sous-titres/captions précis. Personnalisez-les pour correspondre à votre branding et améliorer la compréhension des spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez Vos Vidéos de Formation
Une fois finalisées, exportez vos vidéos de formation polies en haute résolution et dans divers formats d'aspect. Intégrez-les facilement dans vos plateformes pour améliorer l'adoption des produits et l'engagement des utilisateurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Fonctionnalités Complexes des Produits

.

Simplifiez les fonctionnalités complexes des produits et les sujets complexes en vidéos d'instruction claires et engageantes, assurant une meilleure compréhension et satisfaction des utilisateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives et de formation pour les clients ?

HeyGen sert de puissant générateur de vidéos éducatives pour clients basé sur l'AI, permettant aux entreprises de produire rapidement des vidéos de formation et des vidéos d'instruction de haute qualité. Exploitez une variété de modèles professionnels et une technologie vidéo AI avancée pour rationaliser votre processus de création de contenu, améliorant l'adoption des produits et la satisfaction des utilisateurs.

HeyGen peut-il générer des avatars AI réalistes pour un contenu vidéo professionnel ?

Oui, HeyGen se spécialise dans la création d'avatars AI réalistes qui enrichissent votre contenu vidéo AI, le rendant très engageant et professionnel. Ces avatars AI peuvent être personnalisés pour représenter efficacement votre marque et transmettre votre message avec clarté.

Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos d'instruction multilingues ?

HeyGen prend en charge de nombreuses options de traduction multilingue pour vous aider à atteindre un public mondial avec vos vidéos d'instruction et vos guides SOP & How-To. Notre plateforme offre une génération de voix off robuste et des sous-titres/captions précis, garantissant que votre message est accessible et compris dans le monde entier.

Comment HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans toutes mes vidéos ?

HeyGen fournit des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer facilement votre logo, vos couleurs de marque et vos polices dans vos vidéos AI. En utilisant des modèles personnalisables et en permettant des mises à jour de contenu faciles, HeyGen garantit que tous vos actifs vidéo reflètent de manière cohérente l'identité et le message de votre marque.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo