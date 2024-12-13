vidéo tutorielle d'éducation client pour une adoption fluide du produit

Améliorez l'onboarding et la rétention des clients avec des vidéos de formation engageantes, propulsées par la création de texte en vidéo de HeyGen.

517/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un guide "Adoption de Produit" engageant de 45 secondes conçu pour les clients existants désireux de découvrir et d'utiliser les dernières mises à jour de fonctionnalités. Cette vidéo doit adopter une esthétique visuelle dynamique et moderne, intégrant des séquences B-roll pertinentes de la "Médiathèque/support de stock" de HeyGen, accompagnées d'une voix off professionnelle et entraînante générée par la "Génération de voix off" de HeyGen pour présenter les nouvelles fonctionnalités.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo "Explicative" de 30 secondes pour les professionnels occupés, simplifiant un concept de produit complexe en informations facilement digestibles. Le style visuel et audio doit être élégant, moderne et direct, utilisant des superpositions de texte animées et des indices visuels nets pour un impact maximal, en utilisant efficacement la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour générer rapidement un contenu éducatif client convaincant.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo "Flux de Travail" complète de 90 secondes destinée aux chefs d'équipe et aux managers qui mettent en œuvre de nouveaux processus internes au sein de leur organisation. Cette vidéo doit présenter une démonstration professionnelle, étape par étape, avec des simulations d'écran claires, garantissant que chaque détail d'instruction est soutenu par des "Sous-titres/légendes" accessibles créés grâce à la capacité de HeyGen, améliorant ainsi l'efficacité globale de ces vidéos de formation cruciales.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne la vidéo tutorielle d'éducation client

Créez facilement des vidéos tutoriels d'éducation client engageantes qui favorisent l'adoption des produits et la satisfaction des clients, en utilisant les puissantes fonctionnalités AI de HeyGen.

1
Step 1
Créez votre script engageant
Développez votre contenu d'éducation client en rédigeant un script clair et concis. La capacité de texte en vidéo de HeyGen peut automatiquement transformer votre script en une vidéo professionnelle.
2
Step 2
Sélectionnez votre présentateur AI
Choisissez un avatar AI pour présenter votre tutoriel, apportant une touche humaine à votre éducation client. Améliorez encore votre vidéo avec une génération de voix off personnalisable.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et du branding
Intégrez des visuels clés tels que des démonstrations de produits, des enregistrements d'écran ou des séquences de stock. Utilisez les contrôles de branding de HeyGen pour appliquer votre logo et vos couleurs de marque, garantissant un message cohérent.
4
Step 4
Exportez et partagez votre formation
Finalisez votre vidéo tutorielle d'éducation client en l'exportant dans divers formats d'aspect. Partagez facilement votre contenu de formation de haute qualité pour renforcer la formation et l'adoption des clients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les explications de produits

.

Transformez des fonctionnalités de produit complexes en vidéos tutoriels claires et concises, rendant l'éducation client plus accessible et efficace pour les utilisateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen améliore-t-il les vidéos d'éducation et de formation client ?

HeyGen révolutionne l'Éducation Client en permettant la création rapide de vidéos dynamiques rendues par AI et de contenus vidéo engageants. Cela permet aux entreprises de fournir des vidéos de formation percutantes qui favorisent l'adoption des produits et la satisfaction des clients.

Quels types de vidéos d'éducation client puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez produire sans effort une large gamme de vidéos d'Éducation Client, y compris des vidéos Comment faire détaillées, des démonstrations de produits captivantes et des séquences d'Onboarding Client efficaces. Utilisez des avatars AI pour offrir un contenu cohérent et personnalisé à votre audience.

HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation client et de flux de travail ?

Absolument. HeyGen simplifie considérablement la production de vidéos de Formation Client et de Flux de Travail, garantissant un message cohérent et des temps de création plus rapides. Sa capacité de texte en vidéo à partir de script accélère le développement de contenu, soutenant directement une meilleure adoption des produits.

Comment HeyGen peut-il améliorer la rétention et la satisfaction des clients grâce à la vidéo ?

En créant des vidéos explicatives de haute qualité et engageantes ainsi que du contenu de Formation Client personnalisé, HeyGen aide à augmenter la Rétention et la Satisfaction des Clients. Utilisez les contrôles de branding de HeyGen pour garantir que vos communications vidéo sont professionnelles et conformes à votre marque, renforçant ainsi une connexion plus forte avec votre audience.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo