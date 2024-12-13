Créateur de Vidéos de Clarté Client : Boostez l'Engagement Aujourd'hui

Simplifiez sans effort des messages complexes en vidéos engageantes, en favorisant la clarté client avec le texte-à-vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative de 90 secondes pour les créateurs de contenu, démontrant comment transformer des séquences brutes en contenu poli et de haute clarté. Utilisez des visuels dynamiques, une musique de fond entraînante et des sous-titres précis avec génération de voix off pour mettre en avant l'impact de l'amélioration vidéo AI supérieure et des outils de montage vidéo AI robustes.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de formation interne de 2 minutes pour les formateurs d'entreprise, axée sur le déploiement d'un nouveau logiciel. La vidéo doit comporter des graphiques informatifs et élégants et tirer parti des modèles et des scènes pour une création rapide, combinée à une bibliothèque de médias riche/soutien de stock pour offrir une expérience complète de création de vidéos de clarté client.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo promotionnelle de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, mettant l'accent sur un message de marque cohérent sur diverses plateformes. Le style visuel doit être lumineux et moderne, incorporant le redimensionnement et l'exportation des formats pour une distribution multi-plateforme et des sous-titres automatiques pour une portée maximale, garantissant que chaque message délivré est clair et percutant.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Clarté Client

Créez facilement des vidéos de clarté client convaincantes grâce à notre plateforme AI intuitive. Améliorez l'engagement et délivrez votre message efficacement en quelques étapes simples.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo à partir d'un Script
Commencez par saisir votre script. Notre plateforme transforme votre texte en une vidéo dynamique grâce à notre capacité avancée de texte-à-vidéo à partir d'un script, prête pour une personnalisation ultérieure.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI et des Visuels
Améliorez votre message en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et en intégrant des médias pertinents de notre bibliothèque de vidéos de stock pour soutenir visuellement votre récit.
3
Step 3
Appliquez des Voix Off Professionnelles et des Sous-titres
Générez des voix off de haute qualité dans diverses langues et accents avec notre fonctionnalité de génération de voix off, et ajoutez des sous-titres automatiques pour garantir que votre vidéo est accessible et percutante pour tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Message
Finalisez votre vidéo de clarté client en utilisant nos options d'exportation multi-formats, vous permettant de la télécharger dans le format et la résolution souhaités, puis de la partager facilement sur les plateformes de votre choix pour atteindre votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Contenu Clair pour les Réseaux Sociaux

Générez rapidement des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux qui fournissent des informations claires, améliorant la compréhension et l'interaction du public.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI ?

HeyGen utilise son générateur de vidéos AI avancé pour transformer le texte en vidéo à partir d'un simple script, rendant la création de vidéos incroyablement efficace. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une gamme d'avatars AI réalistes et générer des vidéos professionnelles rapidement, rationalisant les flux de travail pour les responsables marketing de produits et les créateurs de contenu.

Quels outils de montage vidéo AI HeyGen propose-t-il pour améliorer la qualité de sortie ?

HeyGen offre des outils de montage vidéo AI intuitifs qui permettent aux utilisateurs d'affiner leur contenu généré pour un attrait visuel et une clarté optimaux. Vous pouvez ajuster des éléments tels que la luminosité, le contraste et la vivacité des couleurs pour obtenir une vidéo haute résolution, garantissant que votre message est délivré avec un impact et un professionnalisme maximum.

HeyGen peut-il soutenir des audiences mondiales et la collaboration en équipe ?

Absolument. HeyGen améliore l'accessibilité des vidéos grâce à des fonctionnalités telles que les sous-titres automatiques et la génération de voix off robuste, répondant à un public mondial diversifié. De plus, la plateforme facilite une collaboration en équipe fluide, permettant à plusieurs utilisateurs de travailler ensemble efficacement sur des projets vidéo.

Comment HeyGen peut-il être utilisé pour créer divers types de contenu vidéo ?

HeyGen propose une bibliothèque polyvalente de modèles vidéo et un éditeur basé sur des scènes, ce qui en fait un créateur de vidéos de clarté client idéal pour divers besoins de contenu. Des vidéos de réussite client engageantes et du contenu convaincant pour les réseaux sociaux aux vidéos explicatives informatives et aux publicités vidéo dynamiques, HeyGen aide les utilisateurs à créer des vidéos professionnelles adaptées à tout objectif.

