Créez une vidéo instructive de 90 secondes démontrant comment les nouveaux utilisateurs peuvent tirer parti d'un "outil alimenté par l'IA" dans un "créateur de vidéos personnalisé" pour simplifier leur flux de travail de "montage vidéo". La vidéo doit cibler les personnes novices en création vidéo, en présentant un style visuel épuré et moderne avec des segments d'enregistrement d'écran clairs et des annotations. Utilisez les capacités de HeyGen "Texte en vidéo à partir de script" et "Génération de voix off" pour offrir une narration dynamique, professionnelle et amicale qui guide le public à travers le processus de manière fluide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux marketeurs, illustrant la facilité avec laquelle des "vidéos professionnelles" peuvent être créées en utilisant la fonctionnalité "Glisser-déposer" de HeyGen. Le style visuel doit être rapide et énergique, mettant en avant divers "Modèles & scènes" en succession rapide. Intégrez des "avatars IA" engageants pour expliquer les principaux avantages, soutenus par une musique de fond énergique, rendant clair comment les "outils alimentés par l'IA" simplifient le processus créatif.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative d'une minute pour les créateurs de contenu et les éducateurs, détaillant l'importance de l'accessibilité et démontrant comment "générer des sous-titres" efficacement pour le "montage vidéo". Le style visuel doit être clair et direct, se concentrant sur des exemples de texte à l'écran et des étapes faciles à suivre. Utilisez la fonctionnalité "Sous-titres/sous-titres" de HeyGen avec une "Génération de voix off" calme et autoritaire pour expliquer le processus, en veillant à ce que les détails techniques soient présentés de manière accessible.
Exemple de Prompt 3
Réalisez un tutoriel concis de 45 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les influenceurs, montrant la polyvalence du "Texte en parole" pour générer des "vidéos courtes" engageantes sur diverses plateformes. Le style visuel doit être très engageant et diversifié, présentant différents "avatars IA" présentant du contenu dans divers "redimensionnements et exportations d'aspect-ratio". Mettez en avant comment les capacités de HeyGen "Texte en vidéo à partir de script" peuvent rapidement transformer le contenu écrit en visuels captivants avec des voix "Texte en parole" variées et dynamiques, simplifiant l'ensemble du processus de "créateur de vidéos".
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Personnalisé

Créez facilement des vidéos professionnelles et personnalisées avec des outils alimentés par l'IA et des fonctionnalités intuitives conçues pour tous les besoins marketing ou de réseaux sociaux.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos pour lancer votre projet. Ces scènes préconçues fournissent une base solide pour votre parcours de créateur de vidéos personnalisé.
2
Step 2
Créez Votre Contenu Principal
Transformez vos idées écrites en visuels engageants. Collez simplement votre script et laissez notre puissant créateur de vidéos IA le convertir en une vidéo dynamique, avec une fonctionnalité texte en vidéo.
3
Step 3
Appliquez des Outils Professionnels
Améliorez la portée et l'impact de votre vidéo en générant facilement des sous-titres. Nos outils intuitifs garantissent que votre message est accessible et soigné, vous aidant à générer des sous-titres sans effort.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez vos vidéos professionnelles en ajustant les ratios d'aspect pour diverses plateformes et en les exportant en haute définition. Produisez des vidéos professionnelles époustouflantes prêtes pour tout public.

Cas d'Utilisation

Vidéos de Témoignages de Réussite Client

Développez des vidéos IA convaincantes pour présenter efficacement des témoignages de réussite client, renforçant la confiance et la crédibilité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le montage vidéo pour les créateurs ?

HeyGen simplifie le processus de montage vidéo grâce à ses outils avancés alimentés par l'IA et son interface intuitive de glisser-déposer. Cela permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos professionnelles et du contenu vidéo en ligne engageant, rendant les tâches complexes simples.

HeyGen peut-il créer des vidéos personnalisées avec des avatars IA uniques et des voix off ?

Oui, HeyGen fonctionne comme un puissant créateur de vidéos IA, facilitant la création de vidéos personnalisées en utilisant des avatars IA personnalisés et une conversion texte en parole intégrée pour une génération de voix off réaliste. Vous pouvez également utiliser divers modèles de vidéos et des séquences d'archives pour enrichir votre projet.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer l'accessibilité et la présentation des vidéos ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes comme la génération automatique de sous-titres et de légendes, garantissant que votre contenu est accessible. De plus, vous pouvez affiner vos vidéos courtes avec divers effets et transitions pour un rendu professionnel et soigné.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos professionnelles de marque pour diverses plateformes ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos marketing professionnelles avec des contrôles de branding complets pour les logos et les couleurs de marque. Son redimensionnement flexible des ratios d'aspect garantit que vos vidéos pour les réseaux sociaux sont parfaites sur toutes les plateformes en ligne souhaitées.

