Créez une vidéo instructive de 90 secondes démontrant comment les nouveaux utilisateurs peuvent tirer parti d'un "outil alimenté par l'IA" dans un "créateur de vidéos personnalisé" pour simplifier leur flux de travail de "montage vidéo". La vidéo doit cibler les personnes novices en création vidéo, en présentant un style visuel épuré et moderne avec des segments d'enregistrement d'écran clairs et des annotations. Utilisez les capacités de HeyGen "Texte en vidéo à partir de script" et "Génération de voix off" pour offrir une narration dynamique, professionnelle et amicale qui guide le public à travers le processus de manière fluide.

