Créateur de Vidéos Pédagogiques : Créez des Vidéos Éducatives Captivantes

Concevez du contenu éducatif personnalisé rapidement avec des modèles polyvalents, rendant la création vidéo simple et percutante.

Créez une vidéo explicative animée dynamique de 60 secondes ciblant les lycéens, conçue pour démystifier des concepts scientifiques complexes. Utilisez un avatar AI amical et une génération de voix off claire, accompagnés de visuels vibrants et d'une bande sonore entraînante, pour transformer des sujets abstraits en contenu éducatif captivant. Cet exemple de créateur de vidéos pédagogiques devrait démontrer la puissance du texte-à-vidéo à partir d'un script pour donner vie aux leçons sans effort.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo d'instruction concise de 45 secondes pour les créateurs de cours en ligne occupés, démontrant comment créer rapidement des vidéos éducatives professionnelles. Le style visuel doit être épuré et moderne, avec des modèles polyvalents et soutenu par la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen. Une voix off confiante et informative guidera les spectateurs, soulignant comment les sous-titres automatisés peuvent améliorer l'accessibilité pour tous les apprenants.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo promotionnelle convaincante de 30 secondes destinée aux administrateurs scolaires cherchant à augmenter les inscriptions avec des vidéos marketing scolaires engageantes. Le style visuel et audio doit être persuasif et énergique, utilisant des montages percutants et des séquences captivantes. Cet exemple de création vidéo mettra en avant la facilité avec laquelle le contenu peut être optimisé pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect, rendant les vidéos explicatives puissantes accessibles.
Exemple de Prompt 3
Concevez une brève vidéo de mise à jour éducative de 20 secondes pour les parents et les membres de la communauté, avec un ton chaleureux et informatif. Un avatar AI amical devrait délivrer un message personnalisé, accompagné d'une génération de voix off claire et de sous-titres/captions générés automatiquement. Cela montre comment les vidéos éducatives peuvent être personnalisées rapidement et efficacement pour partager des informations importantes et renforcer les liens.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Pédagogiques

Transformez votre contenu éducatif en vidéos captivantes avec notre plateforme alimentée par l'AI. Créez des cours, des explications et des vidéos animées convaincantes sans effort.

1
Step 1
Rédigez Votre Script et Choisissez Votre Avatar AI
Commencez par rédiger votre contenu éducatif sous forme de script clair. Ensuite, sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'**avatars AI** pour être votre présentateur, donnant vie à votre programme avec une présence à l'écran professionnelle et cohérente.
2
Step 2
Personnalisez Votre Vidéo avec des Modèles Polyvalents
Améliorez votre programme avec des designs visuellement attrayants en sélectionnant parmi nos **modèles polyvalents**. Personnalisez chaque scène avec des arrière-plans, du texte et des médias sur mesure pour correspondre parfaitement à votre contenu éducatif et à votre marque.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres Automatisés pour une Accessibilité Améliorée
Assurez-vous que vos vidéos pédagogiques sont accessibles et compréhensibles pour tous les apprenants en ajoutant facilement des **sous-titres/captions automatisés**. Cette fonctionnalité augmente considérablement l'engagement et la rétention pour des audiences diversifiées.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Vidéo Éducative
Une fois votre vidéo terminée, utilisez notre fonctionnalité de **redimensionnement et exportations de rapport d'aspect** pour rendre vos vidéos éducatives de haute qualité dans divers formats, prêtes à être partagées sur différentes plateformes et à enrichir vos programmes d'apprentissage.

Cas d'Utilisation

Simplifiez les Sujets Complexes et Améliorez le Contenu Éducatif

Traduisez des sujets complexes en leçons vidéo facilement compréhensibles, améliorant considérablement la compréhension et l'efficacité éducative pour les étudiants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives ?

HeyGen simplifie la création de vidéos éducatives en offrant une plateforme intuitive de création de vidéos pédagogiques. Les utilisateurs peuvent exploiter des modèles polyvalents, des avatars AI, et la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script pour produire rapidement du contenu éducatif captivant, en faisant un créateur de vidéos efficace.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen propose-t-il pour le développement de programmes ?

HeyGen utilise des fonctionnalités AI puissantes pour améliorer le développement de programmes, y compris des voix AI pour la génération de voix off réaliste et des sous-titres automatisés pour l'accessibilité. Cela permet de transformer efficacement un simple script en vidéos animées dynamiques pour divers cours.

Puis-je personnaliser les vidéos pour correspondre à l'identité de marque de mon institution ?

Absolument, HeyGen vous permet de personnaliser entièrement le contenu vidéo pour aligner avec l'identité de marque de votre institution en utilisant des contrôles de marque robustes. Vous pouvez utiliser des modèles de vidéos éducatives et intégrer vos propres éléments créatifs pour produire des vidéos marketing scolaires professionnelles et d'autres contenus de marque sans effort.

Comment HeyGen accélère-t-il le processus de production vidéo ?

HeyGen accélère considérablement le processus de création vidéo grâce à ses capacités efficaces de texte-à-vidéo à partir d'un script et un éditeur vidéo complet. Avec l'accès à divers avatars AI et une riche bibliothèque de médias/stock, les créateurs de contenu peuvent rationaliser leur flux de travail de création vidéo et générer des vidéos de haute qualité plus rapidement.

