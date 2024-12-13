Créateur de Vidéos Pédagogiques pour une Éducation Dynamique
Donnez aux enseignants et aux étudiants les moyens de créer des vidéos éducatives animées avec un créateur de vidéos AI. Créez facilement des vidéos animées pour les cours en ligne en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo explicative de 2 minutes destinée aux étudiants suivant des cours en ligne, détaillant un concept scientifique complexe. Cette vidéo doit utiliser des vidéos éducatives animées dynamiques avec des avatars AI engageants pour présenter l'information, en assurant la clarté avec des sous-titres générés automatiquement pour améliorer la compréhension des apprenants divers.
Créez une vidéo promotionnelle de 60 secondes ciblant les responsables de district, mettant en avant les avantages d'une nouvelle approche pédagogique pour le marketing scolaire. Le style visuel et audio doit être sophistiqué et persuasif, en utilisant des visuels convaincants de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, complétés par une génération de voix off professionnelle pour souligner les points d'impact clés.
Concevez une micro-leçon de 45 secondes pour les créateurs de contenu PME afin d'expliquer rapidement un principe commercial. Cette vidéo doit présenter un style visuel lumineux et engageant en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen, avec des informations essentielles transmises par un texte concis et soutenues par des sous-titres générés automatiquement pour une consommation rapide.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Cours en Ligne Engagés.
Développez rapidement des cours en ligne complets avec des vidéos éducatives alimentées par l'AI pour étendre votre portée à l'échelle mondiale.
Améliorez l'Engagement d'Apprentissage.
Améliorez la concentration des étudiants et la rétention des connaissances en intégrant du contenu vidéo dynamique généré par l'AI dans votre programme.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives engageantes grâce à l'AI ?
HeyGen utilise une AI avancée en tant que créateur de vidéos éducatives, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos en direct sans effort. Notre plateforme prend en charge la création de texte-à-vidéo avec des voix AI à sonorité humaine, simplifiant la production de vidéos pédagogiques de haute qualité pour les enseignants et les étudiants.
HeyGen peut-il aider les éducateurs à produire un contenu d'apprentissage visuellement riche et interactif ?
Absolument. HeyGen offre une gamme d'outils pour créer facilement des vidéos éducatives animées et des vidéos explicatives. Vous pouvez utiliser des modèles vidéo personnalisés, intégrer des graphiques animés et accéder à une vaste bibliothèque de médias de photos et vidéos de stock pour enrichir vos cours en ligne.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour une production de vidéos éducatives efficace et professionnelle ?
HeyGen est un Éditeur Vidéo en Ligne conçu pour la création de contenu éducatif robuste. Il vous permet d'éditer des vidéos avec du texte, d'ajouter des sous-titres et d'assurer des exports de qualité 4K pour vos projets académiques. La plateforme prend également en charge divers ratios d'aspect et l'enregistrement d'écran et web, offrant un contrôle technique complet.
Comment puis-je maintenir l'identité de marque de mon institution tout en créant du contenu éducatif avec HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour garantir que vos vidéos éducatives s'alignent parfaitement avec l'identité de votre institution. Vous pouvez facilement appliquer votre logo et vos couleurs de marque spécifiques à des présentations personnalisées et des vidéos promotionnelles scolaires. Cela aide à se connecter avec votre audience et renforce votre image professionnelle.