Générateur de Vidéos d'Introduction de Programme : Créez des Intros de Leçons Parfaites

Créez facilement des intros captivantes pour les leçons et présentations avec des modèles professionnels et une conversion puissante de texte en vidéo.

376/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo dynamique de 15 secondes pour l'introduction YouTube, adaptée aux étudiants présentant des projets scolaires, avec des couleurs vives, des animations énergiques et une bande sonore entraînante. Élevez l'ouverture de votre projet avec une génération de voix off personnalisée, rendant votre introduction mémorable et percutante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo marketing scolaire soignée de 45 secondes destinée aux administrateurs, avec une esthétique visuelle sophistiquée et une musique orchestrale inspirante, ainsi qu'une révélation de logo marquante. Transformez sans effort votre script promotionnel en un récit captivant grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour communiquer la vision de votre établissement.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo éducative informative de 60 secondes pour les formateurs d'entreprise, en utilisant un design visuel moderne et minimaliste avec une musique de fond subtile pour améliorer la compréhension des présentations complexes. Assurez une accessibilité et un engagement maximum en ajoutant facilement des sous-titres à votre contenu.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Introduction de Programme

Créez facilement des vidéos d'introduction captivantes pour votre programme, vos cours ou vos présentations scolaires avec des modèles professionnels et des outils de personnalisation puissants.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une bibliothèque de modèles professionnels conçus pour le contenu éducatif. Cela fournit une base créative pour construire rapidement l'introduction de votre programme en utilisant notre capacité de modèles et scènes.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu Éducatif
Personnalisez votre introduction en ajoutant un texte spécifique ou un avatar AI pour narrer l'aperçu de votre programme. Utilisez notre fonctionnalité de texte en vidéo pour donner vie à votre script de manière efficace.
3
Step 3
Personnalisez les Visuels et le Branding
Affinez l'esthétique de votre vidéo avec des outils de personnalisation intuitifs. Appliquez le logo et les couleurs de votre école en utilisant les contrôles de branding pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Introduction
Une fois perfectionnée, exportez votre vidéo d'introduction de programme dans divers formats adaptés aux plateformes comme YouTube ou votre système de gestion de l'apprentissage. Votre vidéo soignée est maintenant prête à engager les étudiants.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire Rapidement des Vidéos d'Introduction

.

Créez rapidement des intros vidéo courtes et engageantes pour les modules de programme, les annonces de cours ou les présentations d'étudiants en utilisant l'AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'introduction engageantes ?

HeyGen vous permet de générer facilement des vidéos d'introduction captivantes en utilisant une large gamme de modèles professionnels et un éditeur intuitif de glisser-déposer. Vous pouvez personnaliser facilement les éléments avec des animations uniques et un branding pour que votre vidéo se démarque vraiment.

HeyGen peut-il être utilisé comme créateur de vidéos éducatives pour les enseignants et les étudiants ?

Absolument, HeyGen est un excellent créateur de vidéos éducatives, permettant aux enseignants et aux étudiants de transformer des scripts en présentations engageantes avec des avatars AI et une génération de voix off précise. Il simplifie la création de contenu informatif pour divers besoins d'apprentissage.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur idéal d'intros YouTube ?

HeyGen sert de créateur idéal d'intros YouTube en offrant des contrôles de branding robustes, y compris des révélations de logo personnalisées et une vaste bibliothèque d'images libres de droits. Cela permet aux créateurs de produire une première impression professionnelle et mémorable pour leurs chaînes.

HeyGen est-il efficace pour générer des vidéos d'introduction de programme professionnelles ?

Oui, HeyGen est très efficace pour générer des vidéos d'introduction de programme professionnelles, offrant une suite d'outils de personnalisation pour s'aligner sur votre contenu éducatif spécifique. Utilisez divers modèles et capacités AI pour produire des introductions vidéo soignées et de haute qualité pour tout programme.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo