Créateur de Vidéo Culturelle : Créez du Contenu Engagé sans Effort
Produisez rapidement des vidéos culturelles captivantes en utilisant les avatars AI de HeyGen pour donner vie à l'histoire de votre entreprise.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo inspirante de 45 secondes conçue pour les candidats potentiels, mettant en scène divers "avatars AI" discutant des valeurs et des opportunités de l'entreprise. Le style visuel doit être dynamique et engageant, avec une voix off articulée et des transitions fluides, offrant un aperçu convaincant. En tirant parti de la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen, vous pourrez produire efficacement cet outil de recrutement percutant.
Produisez une "vidéo de formation" interne de 60 secondes expliquant une nouvelle politique de l'entreprise, destinée à tous les employés à l'échelle mondiale. La vidéo doit avoir un style visuel clair et instructif avec une voix off professionnelle et des textes à l'écran essentiels pour l'accentuation. Assurez la clarté et l'accessibilité pour un public diversifié en utilisant la "Génération de voix off" de HeyGen pour produire rapidement une narration claire.
Imaginez créer une pièce rapide de 30 secondes "créateur de vidéo culturelle" pour les réseaux sociaux, ciblant les ambassadeurs de marque externes et les membres de la communauté. Cette vidéo doit être rapide et visuellement riche, incorporant des images inspirantes et une bande sonore motivante. Employez la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" de HeyGen pour intégrer facilement des éléments visuels de haute qualité qui résonnent avec le message de votre marque.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement en Formation.
Élevez la formation et l'intégration d'entreprise en utilisant l'AI pour améliorer efficacement l'engagement et la rétention des employés.
Créez du Contenu Motivant.
Produisez des vidéos inspirantes et édifiantes pour favoriser une culture d'entreprise positive et motiver votre équipe.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les entreprises ?
La plateforme vidéo AI de HeyGen rationalise l'ensemble du processus de production, transformant le texte en vidéos professionnelles avec des modèles vidéo personnalisables et des avatars AI. Cela réduit considérablement le temps et le coût associés à la production vidéo traditionnelle.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos culturelles d'entreprise engageantes ?
Absolument, HeyGen vous permet de produire des vidéos culturelles d'entreprise captivantes en utilisant divers avatars AI et une conversion facile du texte en vidéo. Notre plateforme rend la création de vidéos culturelles accessible à toutes les entreprises, favorisant la connexion et la compréhension.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour le contenu vidéo multilingue ?
HeyGen soutient la création de vidéos multilingues en offrant une génération avancée de voix off et des sous-titres/captions automatiques pour une portée mondiale. Cela garantit que votre message peut être efficacement communiqué à travers différentes langues et cultures.
Comment puis-je personnaliser les vidéos pour correspondre à ma marque avec HeyGen ?
HeyGen fournit un éditeur glisser-déposer convivial permettant une intégration transparente de vos éléments de marque. Vous pouvez utiliser des contrôles de marque, une vaste bibliothèque de ressources de stock, et personnaliser les transitions et effets pour assurer la cohérence de la marque dans chaque vidéo créée.