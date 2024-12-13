Générateur de Vidéos Culturelles : Créez des Histoires d'Entreprise Engagantes
Produisez facilement des vidéos captivantes sur la culture d'entreprise pour engager les employés, en utilisant la fonctionnalité efficace de texte à vidéo de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Une vidéo convaincante de 45 secondes est parfaite pour mettre en valeur la culture d'entreprise dynamique de votre société auprès des employés internes et des recrues potentielles. Cette pièce dynamique et inspirante doit comporter une musique entraînante, en utilisant les modèles vidéo et la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer harmonieusement vos éléments de marque, présentant ainsi une image d'entreprise unifiée et attrayante.
Créez une vidéo didactique de 90 secondes axée sur une nouvelle fonctionnalité logicielle, destinée aux employés nécessitant une formation complète. Adoptez un style visuel informatif et étape par étape avec une voix instructive calme et claire générée par la génération de voix off de HeyGen. Assurez une accessibilité maximale pour tous les stagiaires en incluant automatiquement des sous-titres, leur permettant de personnaliser la consommation de la vidéo selon leurs préférences.
Vous cherchez à attirer les meilleurs talents ? Produisez une vidéo de recrutement engageante de 60 secondes qui positionne votre entreprise comme une plateforme vidéo IA innovante. Cette vidéo nécessite un style visuel moderne et professionnel avec une musique de fond entraînante. Utilisez les capacités de redimensionnement et d'exportation des formats d'image de HeyGen pour préparer facilement le produit final pour diverses plateformes de médias sociaux et sites d'emploi, maximisant ainsi sa portée.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation et l'Intégration des Employés.
Exploitez l'IA pour créer des vidéos de formation dynamiques et des expériences d'intégration engageantes qui améliorent la rétention des connaissances et la satisfaction des employés.
Créez des Programmes d'Apprentissage Interne Évolutifs.
Développez de nombreux cours internes et vidéos informatives efficacement, garantissant une communication cohérente et une compréhension étendue des employés.
Questions Fréquemment Posées
Quelles spécifications techniques HeyGen offre-t-il pour les exportations vidéo et le branding ?
HeyGen propose des options robustes pour exporter du contenu vidéo, vous permettant de personnaliser la sortie vidéo avec divers formats d'image. Vous pouvez intégrer en toute confiance vos éléments de marque, y compris les logos et les couleurs, pour maintenir une identité d'entreprise cohérente dans toutes vos vidéos générées.
Comment la plateforme vidéo IA de HeyGen simplifie-t-elle la création de texte à vidéo ?
La plateforme vidéo IA de HeyGen dispose d'une interface intuitive qui simplifie le processus de texte à vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, de sélectionner parmi divers modèles vidéo, et de regarder des avatars IA professionnels donner vie à votre contenu.
HeyGen peut-il générer des avatars IA réalistes avec des capacités de voix off IA personnalisées pour les vidéos de formation ?
Oui, HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation convaincantes et du contenu d'intégration des employés en utilisant des avatars IA réalistes complétés par des capacités avancées de voix off IA. Cela garantit une diffusion de votre message hautement engageante et professionnelle.
Comment puis-je personnaliser le contenu vidéo et utiliser efficacement les modèles dans HeyGen ?
HeyGen offre de nombreuses options pour personnaliser le contenu vidéo, vous permettant d'adapter les modèles vidéo avec vos éléments de marque spécifiques et les médias de la bibliothèque de médias intégrée. Cette flexibilité garantit que vos vidéos s'alignent parfaitement avec vos objectifs de communication, tels que la création de vidéos sur la culture d'entreprise ou de vidéos de recrutement.