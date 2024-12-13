Générateur de Vidéos Culturelles : Créez des Histoires d'Entreprise Engagantes

Produisez facilement des vidéos captivantes sur la culture d'entreprise pour engager les employés, en utilisant la fonctionnalité efficace de texte à vidéo de HeyGen.

Imaginez une vidéo d'une minute pour les nouveaux employés et les départements RH qui simplifie l'intégration des employés. Cette pièce doit adopter un style visuel propre, professionnel et amical, rehaussé par une voix off claire générée par l'IA. Démontrez l'interface intuitive en montrant comment un script de texte à vidéo devient rapidement une présentation soignée avec un avatar IA, garantissant une expérience d'intégration efficace et cohérente.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une vidéo convaincante de 45 secondes est parfaite pour mettre en valeur la culture d'entreprise dynamique de votre société auprès des employés internes et des recrues potentielles. Cette pièce dynamique et inspirante doit comporter une musique entraînante, en utilisant les modèles vidéo et la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer harmonieusement vos éléments de marque, présentant ainsi une image d'entreprise unifiée et attrayante.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo didactique de 90 secondes axée sur une nouvelle fonctionnalité logicielle, destinée aux employés nécessitant une formation complète. Adoptez un style visuel informatif et étape par étape avec une voix instructive calme et claire générée par la génération de voix off de HeyGen. Assurez une accessibilité maximale pour tous les stagiaires en incluant automatiquement des sous-titres, leur permettant de personnaliser la consommation de la vidéo selon leurs préférences.
Exemple de Prompt 3
Vous cherchez à attirer les meilleurs talents ? Produisez une vidéo de recrutement engageante de 60 secondes qui positionne votre entreprise comme une plateforme vidéo IA innovante. Cette vidéo nécessite un style visuel moderne et professionnel avec une musique de fond entraînante. Utilisez les capacités de redimensionnement et d'exportation des formats d'image de HeyGen pour préparer facilement le produit final pour diverses plateformes de médias sociaux et sites d'emploi, maximisant ainsi sa portée.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos Culturelles

Créez facilement des vidéos captivantes sur la culture d'entreprise qui résonnent avec vos employés et mettent en valeur votre marque, propulsées par une IA avancée.

1
Step 1
Choisissez Votre Fondation
Sélectionnez parmi une variété de modèles vidéo ou commencez avec une toile vierge pour poser les bases de votre vidéo sur la culture d'entreprise.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu avec l'IA
Entrez votre script, et regardez notre fonctionnalité de texte à vidéo générer un dialogue réaliste pour vos avatars IA choisis.
3
Step 3
Personnalisez et Améliorez Votre Message
Utilisez les contrôles de branding pour incorporer le logo, les couleurs et autres éléments de marque de votre entreprise, garantissant que votre vidéo s'aligne parfaitement avec votre identité.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre création, puis utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des formats d'image pour télécharger votre vidéo de haute qualité pour un partage fluide sur les plateformes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Cultivez une Culture d'Entreprise Positive

Produisez des vidéos inspirantes sur la culture d'entreprise et du contenu motivationnel qui renforcent les valeurs de l'entreprise et stimulent le moral et la connexion des employés.

Questions Fréquemment Posées

Quelles spécifications techniques HeyGen offre-t-il pour les exportations vidéo et le branding ?

HeyGen propose des options robustes pour exporter du contenu vidéo, vous permettant de personnaliser la sortie vidéo avec divers formats d'image. Vous pouvez intégrer en toute confiance vos éléments de marque, y compris les logos et les couleurs, pour maintenir une identité d'entreprise cohérente dans toutes vos vidéos générées.

Comment la plateforme vidéo IA de HeyGen simplifie-t-elle la création de texte à vidéo ?

La plateforme vidéo IA de HeyGen dispose d'une interface intuitive qui simplifie le processus de texte à vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, de sélectionner parmi divers modèles vidéo, et de regarder des avatars IA professionnels donner vie à votre contenu.

HeyGen peut-il générer des avatars IA réalistes avec des capacités de voix off IA personnalisées pour les vidéos de formation ?

Oui, HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation convaincantes et du contenu d'intégration des employés en utilisant des avatars IA réalistes complétés par des capacités avancées de voix off IA. Cela garantit une diffusion de votre message hautement engageante et professionnelle.

Comment puis-je personnaliser le contenu vidéo et utiliser efficacement les modèles dans HeyGen ?

HeyGen offre de nombreuses options pour personnaliser le contenu vidéo, vous permettant d'adapter les modèles vidéo avec vos éléments de marque spécifiques et les médias de la bibliothèque de médias intégrée. Cette flexibilité garantit que vos vidéos s'alignent parfaitement avec vos objectifs de communication, tels que la création de vidéos sur la culture d'entreprise ou de vidéos de recrutement.

