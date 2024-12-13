Générateur de Vidéos sur les Valeurs Culturelles : Partagez l'Histoire de Votre Entreprise
Démontrez vos valeurs d'entreprise uniques et attirez les meilleurs talents avec des visuels captivants, facilement créés avec des avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Développez une vidéo inspirante de storytelling d'entreprise de 60 secondes ciblant les employés actuels, célébrant les valeurs d'équipe avec un style visuel authentique et festif. Cette vidéo doit inclure des extraits de texte-à-vidéo à partir de script pour les messages clés, complétés par une voix off professionnelle et des sous-titres clairs pour renforcer les aspects positifs de votre storytelling d'entreprise.
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes sur la marque employeur destinée au grand public, démontrant les valeurs de votre entreprise à travers un style visuel moderne et soigné. Incorporez des visuels convaincants de la vaste bibliothèque multimédia et du support de stock de HeyGen pour inspirer, motiver et connecter avec les talents potentiels, en mettant efficacement en valeur vos valeurs culturelles uniques.
Concevez une vidéo informative de 75 secondes sur les rôles professionnels pour les chercheurs d'emploi intéressés par des postes spécifiques, avec un style visuel informatif et amical mettant en avant des environnements de travail diversifiés et une génération de voix off claire. Utilisez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes, en exploitant efficacement un générateur de vidéos sur les valeurs culturelles pour attirer les meilleurs talents et mettre en avant des interviews d'employés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention en Formation.
Améliorez la formation interne et le développement des employés en créant des vidéos engageantes qui résonnent avec votre équipe et renforcent les valeurs de l'entreprise.
Inspirez et Mettez en Avant les Valeurs de l'Entreprise.
Produisez des vidéos motivantes qui communiquent efficacement les valeurs fondamentales de votre entreprise, inspirant à la fois les employés actuels et les talents potentiels.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos engageantes sur la culture et les valeurs ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé conçu pour produire facilement des vidéos de storytelling d'entreprise et de culture percutantes. Avec notre plateforme, vous pouvez humaniser votre marque en transformant des scripts en vidéos dynamiques mettant en scène divers avatars AI, parfaits pour mettre en avant les valeurs de votre entreprise.
HeyGen peut-il personnaliser les vidéos de storytelling d'entreprise avec notre identité de marque ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de personnalisation de marque complets, vous permettant d'intégrer vos visuels de marque spécifiques, logo et couleurs de manière transparente dans toutes vos vidéos de storytelling d'entreprise. Notre éditeur vidéo AI garantit que votre contenu reflète constamment votre identité de marque unique.
Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour produire des vidéos de recrutement et de marque employeur percutantes ?
HeyGen exploite des capacités AI puissantes pour générer des vidéos de recrutement et de marque employeur convaincantes. Vous pouvez créer du contenu à partir d'un simple script en utilisant le texte-à-vidéo, l'améliorer avec une génération de voix off professionnelle, et utiliser des avatars AI pour créer des vidéos mémorables qui capturent véritablement l'essence de votre marque.
Est-il facile de produire des vidéos de culture d'entreprise de haute qualité avec HeyGen pour diverses plateformes ?
Oui, HeyGen offre une expérience de génération de vidéos intuitive de bout en bout, rendant simple la création de vidéos de culture d'entreprise de haute qualité. Notre vaste bibliothèque de modèles vidéo permet une production rapide, et les vidéos peuvent être facilement optimisées et exportées pour diverses plateformes, y compris les réseaux sociaux et les communications internes.