Générateur de Vidéos de Formation Culturelle : Apprentissage Rapide et Engagé
Offrez une intégration et une formation RH percutantes avec des vidéos engageantes, propulsées par une conversion de texte en vidéo fluide.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de formation engageante de 90 secondes pour les nouveaux employés sur les politiques et procédures de l'entreprise. Cette vidéo doit présenter un avatar AI professionnel délivrant des informations clés dans un ton amical et bienveillant, accompagné d'une bande sonore entraînante. Le public cible comprend les nouveaux employés et les professionnels des ressources humaines, visant à créer une expérience d'intégration accessible et accueillante en utilisant les avatars AI de HeyGen pour personnaliser la présentation.
Produisez une pièce promotionnelle de 45 secondes mettant en avant les économies de coûts et l'efficacité de la génération de vidéos de formation avec HeyGen. Conçu pour les propriétaires de petites entreprises et les équipes L&D soucieuses de leur budget, la vidéo doit adopter un style visuel dynamique et moderne, mettant en avant divers modèles faciles à utiliser. Soulignez comment la vaste bibliothèque de modèles et de scènes de HeyGen simplifie la création de contenu sans compromettre la qualité.
Créez une pièce de 2 minutes "Générateur de Vidéos de Culture d'Entreprise" destinée aux chercheurs d'emploi et aux futurs employés, illustrant un environnement d'entreprise dynamique. Le style visuel doit être inspirant et diversifié, mettant en scène des scénarios réels, accompagné d'une voix off professionnelle transmettant les valeurs fondamentales. Implémentez les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et répondre à un public plus large, reflétant des aspects de support multilingue pour l'acquisition de talents à l'échelle mondiale.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Échelle de Formation Culturelle Globale.
Générez et distribuez rapidement des vidéos de formation culturelle cohérentes à l'échelle mondiale, garantissant que chaque employé comprend les valeurs et attentes de l'entreprise.
Maximisez l'Engagement de la Formation Culturelle.
Utilisez l'AI pour créer un contenu de formation culturelle dynamique et interactif, améliorant considérablement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI pour la formation ?
HeyGen est une plateforme vidéo AI avancée qui simplifie la création de vidéos de formation engageantes en utilisant des avatars AI réalistes et une technologie de conversion de texte en vidéo. Les utilisateurs peuvent facilement transformer des scripts en vidéos professionnelles avec des voix AI synchronisées et des capacités de personnalisation de marque.
HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes de gestion de l'apprentissage existants pour la formation RH ?
Oui, HeyGen est conçu pour être une plateforme vidéo AI flexible, offrant des capacités qui supportent une intégration LMS fluide pour une intégration et une formation RH efficaces. Cela permet aux organisations de déployer facilement du contenu personnalisé et de marque au sein de leurs systèmes existants.
Quelles caractéristiques techniques font de HeyGen un outil efficace de conversion de texte en vidéo ?
HeyGen offre une conversion robuste de texte en vidéo, permettant aux utilisateurs d'entrer des scripts et de générer instantanément des vidéos avec diverses voix AI et des avatars AI personnalisables. Sa plateforme avancée inclut des contrôles de marque complets pour maintenir des visuels de culture d'entreprise cohérents.
HeyGen prend-il en charge la création de vidéos multilingues pour des publics divers ?
Absolument, le générateur de vidéos AI de HeyGen inclut un support multilingue, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos de formation pour des publics mondiaux avec facilité. Cette capacité garantit que vos messages de culture d'entreprise peuvent atteindre tout le monde efficacement, favorisant une meilleure compréhension.