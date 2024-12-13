Libérez l'Engagement avec un Créateur de Vidéos de Communication de Culture
Boostez l'engagement des employés et simplifiez les communications internes en créant facilement des vidéos captivantes avec des avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de communication interne de 30 secondes destinée à tous les employés actuels, détaillant une nouvelle initiative. Le style visuel doit être informatif et épuré, avec un texte clair à l'écran, utilisant les capacités de texte-à-vidéo à partir de scripts et des sous-titres complets pour garantir l'accessibilité et la clarté dans la communication avec les employés.
Produisez un récit de 60 secondes pour les départements de direction et des ressources humaines qui illustre notre culture organisationnelle à travers des vidéos d'histoires d'employés. Adoptez une approche visuelle et audio émotive de style documentaire, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels authentiques et des modèles et scènes conçus avec expertise pour mettre en valeur notre environnement unique.
Développez une vidéo de recrutement dynamique de 50 secondes ciblant les chercheurs d'emploi et les diplômés universitaires, mettant en avant notre culture comme une raison convaincante de nous rejoindre. Cette vidéo inspirante doit présenter divers avatars AI montrant différents rôles et utiliser le redimensionnement et l'exportation des formats d'image pour optimiser les différentes plateformes sociales, nous positionnant comme un lieu de travail attractif avec un créateur de vidéos de communication de culture forte.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Accélérez la Formation Interne et l'Intégration.
Développez rapidement des cours de formation engageants et du contenu d'intégration en utilisant l'AI, garantissant une diffusion d'informations cohérente et une intégration plus rapide des employés.
Élevez l'Engagement et l'Apprentissage des Employés.
Améliorez les résultats d'apprentissage et augmentez la rétention dans les programmes de formation organisationnelle grâce à un contenu vidéo interactif et dynamique généré par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos de culture d'entreprise et nos communications internes ?
HeyGen est un créateur exceptionnel de vidéos de communication de culture, permettant aux organisations de créer des vidéos engageantes de culture d'entreprise pour les communications internes. Notre plateforme simplifie la création d'une communication puissante avec les employés, favorisant un engagement plus fort des employés.
Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace en tant que Créateur de Vidéos de Culture Organisationnelle ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo, vous permettant de transformer des scripts en vidéos dynamiques de culture organisationnelle avec facilité. Cette approche innovante simplifie la création de contenu captivant pour l'engagement et la communication des employés.
HeyGen peut-il personnaliser les vidéos de communication interne pour correspondre à notre marque ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour garantir que vos vidéos de communication interne reflètent l'identité de votre entreprise. Utilisez nos divers modèles de vidéos et personnalisez-les avec votre logo et vos couleurs pour maintenir une présence de marque cohérente.
Est-il facile de créer des vidéos de communication engageantes pour les employés avec HeyGen ?
Oui, HeyGen propose un éditeur intuitif de glisser-déposer, rendant simple la production de vidéos de communication professionnelle pour les employés, y compris les vidéos de recrutement, d'intégration et de formation. Notre plateforme est conçue pour l'efficacité, vous permettant de générer rapidement du contenu percutant pour l'engagement des employés.