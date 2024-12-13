Créez une vidéo récapitulative dynamique d'une minute conçue pour les organisateurs d'événements et les équipes marketing, mettant en avant les moments forts d'un récent festival culturel. Le style visuel doit être rapide et professionnel, avec des transitions fluides et une musique de fond énergique, complétée par une narration claire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les points clés et exploitez la génération de voix off pour une présentation multilingue soignée, rendant le processus de 'récapitulatif d'événement' fluide et efficace.

