Favorisez la compréhension culturelle et l'inclusivité au sein de vos équipes. Créez des vidéos de formation engageantes avec les avatars AI de HeyGen pour des interactions professionnelles percutantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo éducative de 60 secondes destinée aux formateurs d'entreprise et aux éducateurs, illustrant comment favoriser la 'compétence culturelle' et la 'diversité culturelle' au sein d'une organisation. Utilisez des visuels illustratifs engageants et une voix off dynamique et informative, donnant vie au contenu avec les avatars AI de HeyGen et des modèles et scènes diversifiés.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo convaincante de 30 secondes pour tous les employés et les nouvelles recrues, mettant l'accent sur 'l'inclusivité' et la 'compréhension culturelle' à travers des scénarios de travail pertinents. Cette vidéo doit utiliser des visuels amicaux basés sur des scénarios mettant en scène divers avatars AI de HeyGen, accompagnés d'une voix off chaleureuse et empathique, enrichie par le support de la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo marketing dynamique de 50 secondes pour les spécialistes de la formation et du développement et les équipes marketing, mettant en avant la puissance de la 'Génération de Contenu Pilotée par l'AI' pour la 'formation à la sensibilisation culturelle'. Le style visuel doit être moderne et dynamique avec une voix off claire et concise, et assurer l'accessibilité avec le texte en vidéo de HeyGen à partir de script et sous-titres intégrés.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Sensibilisation Culturelle

Créez facilement des vidéos engageantes pour favoriser la compréhension et la compétence culturelles au sein de votre équipe, améliorant les interactions au travail avec la génération de contenu pilotée par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script de Sensibilisation Culturelle
Commencez par rédiger votre contenu axé sur la sensibilisation culturelle. Notre plateforme utilise les capacités de texte en vidéo à partir de script pour transformer instantanément votre message éducatif en vidéo captivante.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI Présentateur
Sélectionnez un avatar AI qui représente le mieux votre message, offrant un visage engageant et accessible pour votre formation à la compétence culturelle. Les avatars AI donnent vie à votre contenu.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Visuels et de Marque
Améliorez votre vidéo avec les contrôles de marque de votre organisation, assurant un aspect cohérent et professionnel. Intégrez des médias de soutien pour renforcer les messages d'inclusivité.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Message
Finalisez votre vidéo pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect, assurant que votre contenu de compréhension culturelle est accessible et percutant sur tous les canaux.

Cas d'Utilisation

Illustrez les Contextes Culturels

Utilisez la narration vidéo AI pour expliquer de manière vivante les événements historiques et les contextes culturels, favorisant une compréhension culturelle plus profonde.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la formation à la sensibilisation culturelle pour les employés ?

HeyGen utilise la génération de contenu pilotée par l'AI pour créer du contenu texte en vidéo engageant pour la formation à la sensibilisation culturelle. Nos avatars AI peuvent présenter divers scénarios, améliorant considérablement la compréhension culturelle et les interactions au travail parmi les employés.

HeyGen peut-il aider avec des suggestions de discussion sur la compétence culturelle AI ?

Bien que HeyGen ne génère pas directement de suggestions, il permet aux utilisateurs de transformer des suggestions de discussion culturellement pertinentes en leçons vidéo captivantes en utilisant ses modèles et avatars AI, favorisant une plus grande compétence culturelle et inclusivité en tant qu'outil éducatif.

Quel rôle joue HeyGen dans la promotion de la diversité et de la compréhension culturelles ?

HeyGen soutient la promotion de la diversité culturelle en permettant la création de vidéos mettant en scène divers avatars AI et la génération de voix off dans plusieurs langues. Cela facilite une compréhension et une inclusivité culturelles plus larges auprès de divers publics.

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour créer du contenu culturel ?

HeyGen utilise la Génération de Contenu Pilotée par l'AI pour transformer des scripts en vidéos dynamiques, en faisant un outil idéal pour créer du contenu engageant sur la sensibilisation culturelle. Les utilisateurs peuvent exploiter les avatars AI et une riche bibliothèque de médias pour générer du contenu culturel visuellement attrayant et informatif de manière fluide.

