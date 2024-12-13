Créez une vidéo concise d'une minute ciblant les responsables techniques et les managers IT, présentant un résumé trimestriel du rapport du CTO. Le style visuel doit être professionnel et axé sur les données, intégrant des infographies épurées, complétées par une voix off générée par l'IA, confiante et claire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour livrer des informations clés, en convertissant facilement votre script en un rapport visuel convaincant grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo.

