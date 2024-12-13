Générateur de tutoriels vidéo CTA : Créez des CTA engageants rapidement

Créez facilement des appels à l'action vidéo efficaces pour augmenter les conversions en utilisant des modèles et scènes professionnels.

501/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Explorez l'impact stratégique de diverses techniques de placement de CTA dans une vidéo de 60 secondes conçue pour les spécialistes du marketing numérique et les professionnels du e-commerce visant à augmenter les conversions, présentée avec une esthétique visuelle moderne et élégante et une voix off professionnelle, montrant comment les divers modèles et scènes de HeyGen peuvent mettre en avant le placement optimal pour un effet maximal.
Exemple de Prompt 2
Apprenez à créer des appels à l'action vidéo qui se démarquent vraiment dans ce conseil dynamique de 30 secondes pour les créateurs de contenu et les spécialistes du marketing vidéo à la recherche de gains rapides, en mettant l'accent sur le pouvoir des visuels convaincants à travers un style visuel rapide et inspirant avec de la musique pop libre de droits, et illustrant comment des avatars AI personnalisables peuvent transmettre votre message d'appel à l'action avec une personnalité et un impact uniques.
Exemple de Prompt 3
Découvrez la facilité d'utilisation d'un générateur de tutoriels vidéo CTA comme HeyGen dans cette présentation amicale de 45 secondes pour les futurs utilisateurs de HeyGen et les personnes explorant de nouveaux outils vidéo, présentée avec un style visuel accueillant et une musique de fond douce, illustrant comment la génération de voix off peut instantanément ajouter de la finition à vos vidéos, notamment en mettant en avant une offre d'essai gratuit.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de tutoriels vidéo CTA

Créez des tutoriels vidéo engageants avec des appels à l'action intégrés en utilisant la puissante AI de HeyGen, conçue pour guider les spectateurs et stimuler l'interaction.

1
Step 1
Créez votre contenu vidéo
Commencez par transformer votre script en une vidéo convaincante en utilisant la fonction "texte-en-vidéo à partir d'un script" de HeyGen. Notre "générateur de vidéos AI" pose efficacement les bases de votre tutoriel.
2
Step 2
Choisissez un appel à l'action vidéo
Intégrez un "appel à l'action vidéo" stratégique directement dans votre tutoriel. Sélectionnez parmi divers "modèles et scènes" pour correspondre à votre marque et inciter efficacement l'engagement des spectateurs.
3
Step 3
Appliquez un placement optimal des CTA
Ajoutez précisément vos éléments d'appel à l'action à des points stratégiques de votre vidéo. Utilisez des "contrôles de marque" tels que le logo et les couleurs pour vous assurer que votre CTA s'aligne visuellement avec l'esthétique globale de votre tutoriel et le "placement des CTA".
4
Step 4
Exportez pour un impact maximal
Revoyez votre tutoriel, en vous assurant que vos "vidéos CTA efficaces" sont convaincantes et claires. Exportez votre vidéo complétée avec un "redimensionnement et des exports de ratio d'aspect" flexibles pour l'optimiser pour toute plateforme et maximiser sa portée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les tutoriels avec des CTA interactifs

.

Améliorez les résultats d'apprentissage en ajoutant des appels à l'action stratégiques à vos vidéos tutoriels, garantissant que les apprenants prennent la prochaine étape souhaitée efficacement.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer ma stratégie d'appel à l'action vidéo ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos d'appel à l'action (CTA) convaincantes sans effort. Exploitez les capacités de notre générateur de vidéos AI, y compris les avatars AI et le texte-en-vidéo, pour créer un contenu engageant qui peut augmenter considérablement les conversions de vos efforts marketing. Notre plateforme vous aide à produire des vidéos professionnelles avec des CTA puissants.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour créer facilement des vidéos CTA ?

HeyGen offre une suite d'outils intuitive conçue pour simplifier la création de vidéos CTA. Utilisez nos divers modèles et scènes pour ajouter rapidement un CTA à une vidéo, ainsi que la fonctionnalité texte-en-vidéo et la génération de voix off, rendant la production de vidéos CTA de haute qualité et percutantes accessible à tous.

HeyGen peut-il m'aider à réaliser des vidéos CTA efficaces qui produisent des résultats ?

Absolument. HeyGen est conçu pour vous aider à produire des vidéos CTA efficaces qui résonnent vraiment avec votre audience. En offrant des fonctionnalités telles que les contrôles de marque, des visuels convaincants et une création de contenu facile, HeyGen soutient vos objectifs de marketing vidéo pour augmenter l'engagement et améliorer les taux de conversion.

HeyGen prend-il en charge le placement personnalisable des CTA pour un marketing vidéo optimal ?

Oui, HeyGen vous assure un contrôle total sur le placement des CTA dans vos vidéos. Notre plateforme permet des contrôles de marque, l'intégration de bibliothèques multimédias et le redimensionnement des ratios d'aspect, vous permettant de positionner stratégiquement vos appels à l'action pour un impact maximal et des visuels convaincants dans vos campagnes de marketing vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo