Créateur de vidéos RSE : Racontez des histoires marquantes facilement

Amplifiez votre impact RSE. Créez des vidéos professionnelles avec des modèles personnalisables et assurez la cohérence de la marque grâce à nos contrôles de branding.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes mettant en avant le bénévolat des employés dans un projet communautaire local, visant à inspirer d'autres employés et à engager la communauté locale. Le style visuel doit être authentique et rapide, rempli de musique de fond énergique et de superpositions de texte à l'écran capturant l'enthousiasme. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter brièvement le chef de projet ou narrer les réalisations clés, améliorant vos compétences en narration et créant des vidéos RSE engageantes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de 60 secondes annonçant le nouveau partenariat éducatif de votre entreprise, spécifiquement pour les établissements éducatifs et les parties prenantes internes. La vidéo doit avoir un style visuel professionnel et épuré, incorporant des graphiques clairs et une narration simple. Commencez avec l'un des modèles de vidéo RSE personnalisables de HeyGen pour rationaliser la production en tant que créateur de vidéos RSE, assurant la cohérence de la marque et un déploiement rapide.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo concise de 30 secondes résumant vos divers efforts RSE de l'année, destinée aux investisseurs et au grand public cherchant un aperçu de votre impact social. Adoptez une présentation visuelle de type montage avec des coupes rapides de diverses activités, accompagnée de musique de fond inspirante et de sous-titres/captions clairs et faciles à lire. Cette approche aide à communiquer vos histoires marquantes clairement, même sans son, en utilisant des modèles de vidéo polyvalents.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le Créateur de Vidéos RSE

Créez des vidéos RSE marquantes sans effort avec des outils alimentés par l'AI et des modèles personnalisables, mettant en valeur vos initiatives avec une qualité professionnelle et un branding.

1
Step 1
Choisissez votre point de départ
Choisissez parmi les modèles de vidéos RSE personnalisables de HeyGen, en utilisant la vaste bibliothèque de modèles et de scènes pour démarrer rapidement votre histoire marquante.
2
Step 2
Ajoutez des éléments AI engageants
Améliorez votre message en incorporant les avatars AI de HeyGen pour délivrer votre narration, donnant vie à votre initiative RSE avec des capacités avancées.
3
Step 3
Appliquez votre identité de marque
Intégrez le logo et les couleurs de votre entreprise en utilisant les contrôles de branding de HeyGen pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle, renforçant vos histoires marquantes.
4
Step 4
Exportez et partagez largement
Optimisez votre vidéo pour diverses plateformes avec le redimensionnement et les exports de ratios d'aspect de HeyGen, vous permettant de partager largement votre vidéo RSE convaincante et de mettre en avant votre impact positif.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant les réussites des initiatives RSE

.

Produisez des vidéos convaincantes qui mettent efficacement en valeur les résultats positifs et les réussites de vos initiatives de Responsabilité Sociale des Entreprises.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos RSE marquantes ?

HeyGen agit comme votre "créateur de vidéos RSE" intuitif, vous permettant de produire facilement des "vidéos RSE" convaincantes. Utilisez notre plateforme pour raconter des "histoires marquantes" en utilisant des "avatars AI" réalistes et une variété de "modèles de vidéo" pour transmettre efficacement votre message. Cela vous permet de mettre en avant vos initiatives de Responsabilité Sociale des Entreprises avec des "compétences en narration" professionnelles.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour la production de vidéos de Responsabilité Sociale des Entreprises ?

HeyGen intègre des "fonctionnalités AI" avancées pour simplifier votre "production de vidéos de Responsabilité Sociale des Entreprises". Vous pouvez utiliser des "avatars AI" réalistes pour présenter votre message et bénéficier de puissantes capacités de "génération de voix off", transformant le texte directement en parole. Cela rend la création d'une "vidéo d'initiative RSE" professionnelle efficace et accessible.

Y a-t-il des modèles de vidéos RSE personnalisables disponibles dans HeyGen ?

Oui, HeyGen propose une sélection de "modèles de vidéos RSE personnalisables" conçus pour accélérer la création de votre contenu. Ces modèles offrent une base pour votre "vidéo d'initiative RSE", que vous pouvez personnaliser avec le message spécifique et l'identité visuelle de votre marque grâce à nos "contrôles de branding". Cela vous aide à maintenir la cohérence de la marque tout en racontant vos "histoires marquantes".

Comment puis-je m'assurer que ma vidéo RSE HeyGen est partageable sur diverses plateformes ?

HeyGen prend en charge des options de sortie polyvalentes pour vous aider à "Partager largement votre vidéo RSE". Notre plateforme permet le "redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect", garantissant que vos "vidéos RSE" sont optimisées pour différentes destinations comme les plateformes "de médias sociaux". De plus, les sous-titres et captions automatiques peuvent améliorer l'accessibilité pour un public plus large.

