créateur de vidéos de rapport RSE : Créez des rapports ESG percutants

Transformez rapidement vos données de durabilité en histoires visuelles engageantes en utilisant le texte à vidéo à partir de script, renforçant la transparence et la confiance.

Créez une vidéo convaincante de 60 secondes pour les investisseurs et les parties prenantes, mettant en avant les dernières initiatives de durabilité de votre entreprise. Le style visuel doit être professionnel et inspirant, avec des images d'impact réel et des points de données clairs, accompagnés d'une musique de fond entraînante. Utilisez la génération de voix off robuste de HeyGen pour délivrer un récit confiant et autoritaire qui renforce votre engagement envers les vidéos de rapport de durabilité d'entreprise.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo explicative animée de 45 secondes destinée aux petites et moyennes entreprises et aux équipes marketing, démontrant la simplicité de créer des vidéos de reporting ESG engageantes. L'esthétique visuelle doit être moderne, épurée et illustrative, utilisant des graphiques animés pour transmettre des idées complexes, accompagnée d'une voix amicale et encourageante. Exploitez les divers modèles et scènes de HeyGen pour simplifier le processus de création et communiquer visuellement vos engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo percutante de 30 secondes destinée au grand public et aux clients potentiels, communiquant efficacement les étapes clés de votre rapport annuel de durabilité d'entreprise. Le style visuel doit être dynamique et engageant, avec des visualisations de données claires et des superpositions de texte percutantes pour mettre en valeur les réalisations, le tout sur une bande sonore énergique avec une voix claire et concise. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour transformer efficacement le récit de votre rapport en une histoire visuellement captivante.
Exemple de Prompt 3
Comment votre organisation peut-elle établir des liens plus profonds avec les employés et les partenaires communautaires concernant ses efforts de RSE ? Créez une vidéo de communication interne de 90 secondes, conçue pour introduire une nouvelle initiative de RSE avec une touche personnalisée, en tant que partie intégrante de vos vidéos de rapport de durabilité d'entreprise. L'esthétique doit être accessible et centrée sur l'humain, utilisant les avatars AI de HeyGen pour délivrer des messages dans un ton chaleureux et empathique, complété par une musique de fond apaisante. Cela exploite la technologie de création de vidéos de durabilité AI pour favoriser l'engagement et la compréhension.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de rapport RSE

Transformez vos rapports de durabilité d'entreprise en vidéos engageantes. Communiquez facilement vos initiatives ESG avec l'IA, le storytelling visuel et des contrôles de branding puissants.

1
Step 1
Créez votre script engageant
Collez le texte ou le script de votre rapport RSE. Notre plateforme utilise le "texte à vidéo à partir de script" pour convertir sans effort votre contenu en un récit vidéo dynamique, assurant clarté et impact.
2
Step 2
Sélectionnez des avatars AI et des voix off
Choisissez parmi une large gamme d'"avatars AI" pour représenter votre marque et délivrer votre message. Complétez-les avec une génération de voix off de haute qualité pour captiver votre audience.
3
Step 3
Ajoutez des éléments de branding et des améliorations visuelles
Intégrez l'identité de votre entreprise en utilisant des "contrôles de branding" pour assurer la cohérence de la marque. Améliorez votre récit avec une bibliothèque multimédia riche/soutien de stock pour illustrer visuellement votre impact.
4
Step 4
Exportez et partagez votre message
Finalisez votre vidéo avec des options telles que le "redimensionnement et les exports de ratio d'aspect" pour diverses plateformes. Partagez facilement votre rapport RSE convaincant sur les "réseaux sociaux" pour maximiser la portée et l'engagement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant les histoires d'impact de durabilité

.

Présentez visuellement les résultats positifs et les histoires de succès de vos efforts de responsabilité sociale d'entreprise en utilisant des vidéos AI engageantes pour démontrer un impact réel.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de rapport de durabilité d'entreprise ?

HeyGen révolutionne le processus en vous permettant de transformer le texte de votre rapport de durabilité en vidéos engageantes de rapport de durabilité d'entreprise grâce à une IA avancée. Notre plateforme utilise la fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script, réduisant considérablement le temps et l'effort de production.

Quels éléments créatifs puis-je utiliser avec HeyGen pour rendre mes vidéos de reporting ESG plus percutantes ?

HeyGen permet un storytelling visuel convaincant pour vos vidéos de reporting ESG. Vous pouvez utiliser des avatars AI réalistes pour présenter vos données, incorporer des vidéos engageantes et des visualisations de données dynamiques, et choisir parmi divers modèles pour garantir que vos initiatives de durabilité résonnent avec votre public.

HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans mes vidéos de rapport RSE ?

Absolument. En tant que créateur de vidéos de rapport RSE de premier plan, HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs et vos polices d'entreprise de manière transparente. Cela garantit que chaque vidéo de rapport de durabilité d'entreprise que vous créez s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque, complétée par une génération de voix off professionnelle.

HeyGen est-il accessible aux utilisateurs sans expérience préalable en montage vidéo ?

Oui, HeyGen est conçu avec un éditeur intuitif de glisser-déposer et une large gamme de modèles, le rendant incroyablement convivial pour quiconque crée des vidéos de durabilité AI. Vous pouvez facilement produire des vidéos de qualité professionnelle optimisées pour les réseaux sociaux et diverses plateformes, sans nécessiter une expérience approfondie.

