Créez une vidéo d'actualités crypto captivante de 45 secondes pour les jeunes investisseurs avides de mises à jour du marché, avec un style visuel épuré et minimaliste et une voix off énergique et autoritaire. Utilisez les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour livrer une histoire de dernière minute sur le lancement du dernier protocole DeFi, rendant l'information complexe accessible et engageante pour un public averti en finance.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative informative de 60 secondes conçue pour les débutants en cryptomonnaie, en utilisant un style visuel animé et vibrant avec une voix amicale et claire. Cette vidéo doit démystifier un concept fondamental de la blockchain comme la 'preuve d'enjeu' en utilisant des modèles personnalisables et des capacités de texte-à-vidéo pour illustrer le processus de manière simple et efficace, transformant des idées abstraites en contenu digeste.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo récapitulative rapide de 30 secondes sur le marché crypto quotidien pour les traders occupés, adoptant une approche visuelle dynamique et rapide avec une voix off concise et percutante. Exploitez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour présenter des graphiques et des données pertinents, créant une vidéo courte et visuellement riche qui met rapidement en avant les plus grands gagnants et perdants, gardant le public informé et prêt pour l'action du marché.
Exemple de Prompt 3
Développez un reel de 40 secondes engageant pour les réseaux sociaux ciblant les passionnés de crypto intéressés par les tendances NFT, en utilisant un style visuel moderne et captivant avec une musique de fond entraînante et une narration claire. Cette vidéo alimentée par l'IA doit présenter les projets NFT les plus en vogue de la semaine, en utilisant les sous-titres/captions et le redimensionnement d'aspect de HeyGen pour une visualisation mobile optimale, suscitant l'intérêt et la discussion au sein de la communauté.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Actualités Crypto

Transformez sans effort vos idées crypto en contenu vidéo captivant avec des outils de création alimentés par l'IA, conçus pour la rapidité et l'impact.

1
Step 1
Rédigez Votre Script
Commencez par coller votre texte d'actualités crypto. Notre plateforme utilise des capacités de "texte-à-vidéo" pour convertir instantanément votre contenu écrit en un récit vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars AI" professionnels pour présenter vos actualités. Personnalisez leur apparence pour s'aligner avec votre marque ou sujet pour une touche personnalisée.
3
Step 3
Générez la Voix Off et les Visuels
Générez automatiquement une "voix off" naturelle pour votre script. Améliorez votre message avec des visuels pertinents sélectionnés dans notre vaste bibliothèque de médias ou téléchargez les vôtres.
4
Step 4
Revoyez et Exportez Votre Vidéo
Utilisez l'"éditeur vidéo" intuitif pour peaufiner votre contenu, en ajoutant de la musique de fond ou des sous-titres. Une fois parfait, exportez votre vidéo d'actualités crypto de haute qualité.

Créez des Promotions de Projets Crypto Impactantes

Produisez des vidéos promotionnelles à fort taux de conversion pour de nouveaux projets crypto, des inscriptions en bourse ou des lancements de NFT, capturant rapidement et efficacement l'intérêt des investisseurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'actualités crypto et de contenu explicatif sur la blockchain ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos d'actualités crypto captivantes et des vidéos explicatives informatives sur la blockchain. Exploitez les avatars AI, les modèles personnalisables et les capacités de texte-à-vidéo pour transformer des sujets complexes en récits visuels convaincants avec facilité.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour générer des vidéos de cryptomonnaie à partir de texte ?

HeyGen utilise une IA avancée pour convertir vos scripts en vidéos de cryptomonnaie professionnelles de manière efficace. Nos avatars AI et la génération intelligente de voix off simplifient le processus de texte-à-vidéo, permettant une création de contenu fluide sans montage vidéo étendu.

Puis-je personnaliser des vidéos animées pour divers actifs numériques en utilisant les modèles de HeyGen ?

Absolument, HeyGen propose une large gamme de modèles personnalisables parfaits pour créer des vidéos animées sur les actifs numériques. Vous pouvez facilement intégrer votre marque, sélectionner des scènes et ajouter votre script pour produire un contenu unique et professionnel qui se démarque.

Comment HeyGen aide-t-il à la génération de scripts et de voix off pour du contenu crypto court ?

HeyGen accélère considérablement la création de contenu avec des outils intégrés qui soutiennent la génération de scripts et des options de voix off réalistes. Cela vous permet de produire rapidement et efficacement des vidéos de haute qualité, courtes, pour des mises à jour crypto ou les réseaux sociaux, optimisant votre flux de contenu.

