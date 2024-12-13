Créateur de Vidéos Publicitaires Crypto : Créez des Annonces Époustouflantes Rapidement

Générez des vidéos explicatives et des publicités crypto de haute qualité avec une génération de voix off engageante en quelques minutes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vue d'ensemble professionnelle de vidéos explicatives sur la blockchain de 45 secondes pour les institutions financières et les cadres d'entreprise envisageant des solutions blockchain, en utilisant des graphiques d'entreprise soignés, des animations subtiles et une narration autoritaire et claire créée avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Imaginez un spot de 60 secondes pour un créateur de vidéos publicitaires AI promouvant un nouveau protocole DeFi, destiné aux utilisateurs et développeurs DeFi cherchant de nouvelles opportunités d'investissement, présenté avec une esthétique élégante et futuriste, des avatars AI engageants expliquant clairement des concepts financiers complexes, et accompagné d'une bande sonore sophistiquée de synthétiseur.
Exemple de Prompt 3
Créez un extrait concis de 15 secondes pour une vidéo publicitaire sur les réseaux sociaux, ciblant les utilisateurs existants des plateformes d'échange crypto à la recherche de nouvelles fonctionnalités pratiques, en présentant des démonstrations d'interface lumineuses et conviviales, des transitions rapides et un ton optimiste et amical, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une production rapide.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires Crypto

Créez rapidement des vidéos publicitaires crypto professionnelles avec AI, de la conception à la réalisation, augmentant la portée et l'engagement de votre projet blockchain.

1
Step 1
Choisissez un Modèle Dynamique
Sélectionnez parmi une variété de "modèles" préconçus adaptés au contenu crypto et blockchain, offrant à votre vidéo publicitaire un point de départ professionnel. Cela vous aide à lancer efficacement votre processus de "créateur de vidéos publicitaires".
2
Step 2
Générez Votre Script avec AI
Entrez vos idées ou mots-clés, et utilisez la fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir de script" pour générer automatiquement un récit captivant pour votre "Créateur de Vidéos Publicitaires AI".
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI et Voix Off Engagés
Donnez vie à votre script en sélectionnant des "avatars AI" réalistes pour présenter votre message, améliorant l'engagement et faisant ressortir votre vidéo alimentée par "AI".
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Annonce
Finalisez vos "vidéos publicitaires" en appliquant votre marque, puis utilisez la fonctionnalité "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour préparer votre vidéo pour n'importe quelle plateforme, assurant une livraison de haute qualité à votre public cible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos Explicatives sur la Blockchain & Éducation

Produisez des vidéos explicatives éducatives sur la blockchain et des cours avec AI, simplifiant des sujets complexes pour une compréhension et une adoption plus larges par le public.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer ma production de vidéos publicitaires crypto ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos publicitaires crypto captivantes avec des avatars AI réalistes et des capacités puissantes de texte-à-vidéo. Vous pouvez rapidement générer des vidéos publicitaires de haute qualité, y compris des vidéos explicatives sur la blockchain, en quelques minutes, économisant ainsi un temps et des ressources considérables.

Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour les créateurs de vidéos publicitaires ?

HeyGen offre une suite complète d'outils créatifs, y compris des modèles personnalisables et une bibliothèque multimédia robuste, pour simplifier votre processus de création de vidéos publicitaires. Utilisez le générateur de script et les voix off AI pour donner vie à votre vision pour divers types de vidéos publicitaires, y compris les vidéos de produits et les publicités UGC.

Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils être utilisés pour des vidéos explicatives sur la blockchain ?

Absolument, la gamme diversifiée d'avatars AI de HeyGen est parfaite pour créer des vidéos explicatives engageantes sur la blockchain et d'autres contenus éducatifs. Ils offrent une présence professionnelle et cohérente à l'écran, vous aidant à communiquer efficacement des sujets complexes.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos publicitaires AI ?

HeyGen utilise une AI avancée pour rationaliser l'ensemble du processus de création de vidéos publicitaires AI, du script à la production finale. Avec des fonctionnalités comme la conversion de texte en vidéo et les voix off AI, vous pouvez produire des vidéos publicitaires professionnelles efficacement, sans avoir besoin d'une expérience approfondie en montage vidéo.

