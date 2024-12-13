Créez une vidéo de voyage captivante de 60 secondes conçue pour les amateurs de croisières de luxe, mettant en avant la beauté sereine et les expériences opulentes à bord d'un navire de croisière haut de gamme. Le style visuel doit être d'une beauté cinématographique à couper le souffle avec des transitions fluides entre des vues océaniques époustouflantes, des dîners gastronomiques et des intérieurs de suites somptueuses, accompagnés de musique classique ou ambiante sophistiquée. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter un récit apaisant et séduisant qui met en valeur les points de vente uniques du voyage pour une expérience idéale de créateur de vidéos de croisière.

Générer une Vidéo