Concevez une vidéo explicative convaincante d'une minute à destination des équipes marketing des compagnies de croisière, démontrant comment HeyGen transforme des scripts bruts en contenu professionnel de "créateur de vidéos de croisière". Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des graphismes épurés et des transitions fluides, complété par un ton audio autoritaire mais amical, mettant en avant la capacité de HeyGen à transformer du "texte en vidéo à partir de script" et à utiliser des "avatars AI" engageants pour transmettre les caractéristiques clés.

Générer une Vidéo