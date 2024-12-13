Générateur de Vidéos de Financement Participatif : Boostez Votre Campagne avec l'AI

Créez des vidéos de présentation professionnelles et obtenez plus de financement grâce à la conversion de texte en vidéo.

Créez une vidéo dynamique de présentation de produit de 45 secondes, conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les fondateurs de startups technologiques souhaitant lancer une campagne de financement participatif. Le style visuel doit être moderne et captivant, avec des prises de vue élégantes du produit et une musique de fond entraînante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour livrer un argumentaire convaincant, en exploitant la génération de voix off pour un message professionnel et cohérent qui met en avant votre offre innovante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Générez une vidéo de collecte de fonds émouvante de 60 secondes pour les organisations à but non lucratif cherchant à se connecter avec des donateurs potentiels. Ce récit doit adopter un style visuel empathique, combinant des séquences authentiques et chaleureuses avec une musique instrumentale inspirante. La vidéo doit inclure des sous-titres clairs pour améliorer l'accessibilité et présenter une génération de voix off sincère, racontant efficacement une histoire captivante sur votre cause et son impact.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de campagne percutante de 30 secondes pour les créateurs indépendants et les artistes afin d'attirer des soutiens potentiels. Le style visuel et audio doit être vibrant et personnel, présentant des extraits de projet avec un ton optimiste. Enrichissez le récit en intégrant des visuels diversifiés de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, donnant vie à votre vision directement à partir d'un script texte-vidéo sans production complexe.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de présentation concise de 45 secondes pour les entrepreneurs novices en production vidéo, démontrant la facilité de création de visuels professionnels pour le financement participatif. Cette vidéo doit adopter un style visuel clair et instructif avec une voix off amicale et claire. Mettez en avant la puissance des modèles et scènes de HeyGen et la fonctionnalité de texte-vidéo à partir de script pour construire rapidement une vidéo persuasive et soignée, rendant vos objectifs de financement participatif atteignables.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le générateur de vidéos de financement participatif

Créez rapidement des vidéos de collecte de fonds convaincantes qui résonnent avec votre audience et attirent des soutiens, en utilisant des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez votre script et vidéo
Saisissez votre script ou vos messages clés. Notre plateforme alimentée par l'AI utilise la "conversion de texte en vidéo" pour générer une "vidéo de financement participatif" dynamique qui donne vie à votre idée, initiant rapidement vos visuels de campagne.
2
Step 2
Choisissez vos visuels
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour narrer le "storytelling" de votre projet. Sélectionnez des arrière-plans et des médias stock appropriés pour améliorer visuellement votre message et engager votre audience.
3
Step 3
Appliquez votre identité de marque
Appliquez votre identité de marque unique en utilisant les "contrôles de branding" pour personnaliser les logos et les couleurs. Cela garantit que vos "visuels professionnels" sont cohérents et instantanément reconnaissables, établissant la confiance avec les soutiens potentiels.
4
Step 4
Exportez et partagez votre campagne
Exportez votre vidéo terminée, optimisée pour diverses plateformes de "médias sociaux" en utilisant le "redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect". Partagez sans effort votre vidéo de campagne convaincante pour atteindre un public plus large et attirer du soutien.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez une narration de projet puissante

Exploitez la narration vidéo alimentée par l'AI pour articuler la vision de votre projet, créer des connexions émotionnelles et inspirer le soutien de votre audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de financement participatif convaincantes ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen vous permet de créer efficacement des vidéos de collecte de fonds persuasives. Utilisez des avatars AI et la conversion de texte en vidéo pour livrer vos vidéos de présentation avec des visuels professionnels, engageant ainsi les soutiens potentiels.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer la narration dans les vidéos de campagne ?

HeyGen propose des outils robustes pour améliorer la narration de vos vidéos de campagne. Profitez de modèles personnalisables, d'options de voix off variées et d'une intégration fluide de la bibliothèque de médias pour créer des visuels professionnels qui résonnent avec votre audience.

HeyGen peut-il optimiser les vidéos de collecte de fonds pour les plateformes de médias sociaux ?

Oui, HeyGen prend en charge le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect, vous permettant d'adapter vos vidéos de collecte de fonds pour diverses plateformes de médias sociaux. Créez et partagez facilement des publicités vidéo ou du contenu de présentation de produit qui captent l'attention et suscitent l'engagement.

HeyGen aide-t-il les organisations à but non lucratif à créer du contenu de collecte de fonds professionnel ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI idéal pour les organisations à but non lucratif, leur permettant de produire des visuels professionnels pour leurs vidéos de collecte de fonds. Intégrez des éléments d'appel à l'action clairs et une narration captivante pour maximiser l'engagement des donateurs et atteindre vos objectifs de collecte de fonds.

