Boostez la Collaboration avec un Générateur de Vidéo de Communication Inter-Équipes

Améliorez le partage de connaissances entre les équipes et augmentez l'efficacité. Créez rapidement des messages vidéo percutants avec une conversion de texte en vidéo fluide.

502/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo d'annonce dynamique de 30 secondes destinée à une équipe de vente, développée par le département marketing, pour transmettre des messages vidéo percutants sur le lancement d'un nouveau produit. Cette vidéo engageante doit adopter un style visuel vibrant et rapide, complété par une voix énergique et entraînante, générée facilement grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour communiquer rapidement des informations vitales.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de 60 secondes pour tous les employés, émanant du département RH, détaillant les récents changements de politique pour améliorer la communication interne et assurer une collaboration efficace. Le style visuel et audio doit être calme, accessible et présenter une voix rassurante et amicale, avec des sous-titres/captions automatiques activés via HeyGen pour garantir l'accessibilité et la clarté pour tous les spectateurs.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de mise à jour de projet concise de 40 secondes, destinée aux équipes d'ingénierie et de produit, pour rationaliser les mises à jour de projet sur le développement d'une nouvelle fonctionnalité en utilisant un générateur de vidéo de communication inter-équipes. La vidéo doit avoir un style visuel clair et orienté vers la technologie et une voix confiante et articulée, incorporant des séquences d'archives pertinentes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour représenter efficacement les concepts techniques.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéo de Communication Inter-Équipes

Créez rapidement des messages vidéo percutants et améliorez la communication interne dans votre organisation avec une plateforme alimentée par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Message
Commencez par saisir votre script ou message. Notre Générateur de Texte-à-Vidéo convertira votre texte en une vidéo dynamique, formant la base d'une communication interne claire.
2
Step 2
Ajoutez une Personnalisation AI
Améliorez l'engagement en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre contenu. Cela vous permet de livrer des messages vidéo percutants avec une touche humaine, même lorsque vous ne pouvez pas être devant la caméra.
3
Step 3
Personnalisez Votre Présentation
Affinez votre vidéo avec des sous-titres/captions automatiques pour l'accessibilité et la clarté. Cela garantit que votre partage de connaissances entre les équipes est facilement compréhensible pour tous.
4
Step 4
Exportez et Partagez Facilement
Une fois finalisé, exportez vos messages vidéo percutants en toute simplicité. Nos solutions basées sur le cloud vous permettent de rationaliser la collaboration en partageant votre vidéo instantanément entre les équipes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez un Contenu d'Apprentissage Inter-Équipes Évolutif

.

Générez rapidement des cours vidéo complets pour éduquer les équipes à travers différents départements, assurant un transfert de connaissances cohérent et accessible.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen rationalise-t-il la communication inter-équipes ?

HeyGen agit comme un "agent vidéo AI" et un "générateur de vidéo de communication inter-équipes", vous permettant de créer rapidement des "messages vidéo percutants". Cela "rationalise la collaboration" en transformant le texte en contenu vidéo engageant avec des "avatars AI" et une "génération de voix off".

Quelles fonctionnalités rendent HeyGen facile à utiliser comme générateur de vidéo ?

HeyGen simplifie la création de vidéos avec sa fonctionnalité de "Générateur de Texte-à-Vidéo", vous permettant de convertir instantanément des scripts en vidéos professionnelles. Les utilisateurs peuvent exploiter des "modèles vidéo engageants", des "avatars AI" et des "sous-titres/captions automatiques" pour produire du contenu de haute qualité sans effort.

HeyGen peut-il améliorer la communication interne et le partage de connaissances ?

Absolument, HeyGen est conçu pour améliorer la "communication interne" et le "partage de connaissances entre les équipes" grâce à un contenu vidéo dynamique. Ses "solutions basées sur le cloud" facilitent une "collaboration efficace" en permettant aux équipes de créer et de partager des mises à jour professionnelles, des formations et des annonces en utilisant des "avatars AI" et des "voix off multilingues".

Quels outils HeyGen fournit-il pour garantir une sortie vidéo professionnelle et de marque ?

HeyGen garantit une sortie vidéo professionnelle avec des "contrôles de marque" robustes pour les logos et les couleurs, et un vaste "support de bibliothèque de médias/stock". De plus, le "redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect" garantissent que vos "messages vidéo percutants" sont toujours optimisés pour diverses plateformes, maintenant une présence de marque cohérente.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo