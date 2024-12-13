Augmentez les revenus avec un outil de formation à la vente croisée

Créez des eLearning visuellement attrayants pour les équipes de vente en utilisant des avatars AI pour améliorer la connaissance des produits et augmenter les revenus.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de 60 secondes ciblant les professionnels de la vente expérimentés, explorant des connaissances avancées sur les produits essentielles pour des vidéos de formation à la vente croisée réussies. L'esthétique doit être soignée et moderne, présentant des maquettes de produits et des statistiques, avec un narrateur articulé. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière claire, rendant le contenu visuellement attrayant et mémorable.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle de 30 secondes pour les managers et formateurs en vente, démontrant la facilité avec laquelle ils peuvent créer des vidéos de formation à la vente. Cette vidéo doit comporter des coupes rapides et une musique motivante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un contenu eLearning convaincant qui met en avant la simplicité d'améliorer les stratégies de vente croisée.
Exemple de Prompt 3
Concevez un module de formation accessible de 50 secondes pour les équipes de vente travaillant à distance, illustrant les meilleures pratiques pour utiliser un outil de formation à la vente croisée. L'audio doit être d'une clarté cristalline, accompagné de sous-titres faciles à lire. Améliorez l'accessibilité et la compréhension en utilisant les fonctionnalités de génération de voix off et de sous-titres de HeyGen, garantissant que tous les apprenants saisissent efficacement les techniques essentielles de vente croisée.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un outil de formation à la vente croisée

Renforcez votre équipe de vente avec des vidéos de formation à la vente croisée visuellement engageantes et alimentées par l'AI qui améliorent la connaissance des produits et boostent les stratégies de vente.

1
Step 1
Créez votre script de formation
Commencez par rédiger vos stratégies de vente croisée dans un script détaillé. Utilisez notre fonctionnalité de texte-à-vidéo pour transformer instantanément votre contenu en vidéo professionnelle.
2
Step 2
Choisissez un avatar AI engageant
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre matériel de formation. Ces avatars aident à rendre vos vidéos de vente croisée plus dynamiques et visuellement attrayantes pour vos équipes de vente.
3
Step 3
Ajoutez une voix off et des médias
Améliorez vos vidéos de formation à la vente avec une génération de voix off de haute qualité, garantissant une transmission claire et cohérente de votre message de vente croisée.
4
Step 4
Appliquez le branding et finalisez
Appliquez les contrôles de branding de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour garantir que vos vidéos de formation à la vente croisée conservent une apparence professionnelle et cohérente.

Accélérez la production de vidéos de formation

Produisez des vidéos de formation à la vente croisée de haute qualité et percutantes en quelques minutes grâce à l'AI, permettant des mises à jour rapides du contenu et une éducation réactive des équipes de vente.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos de formation à la vente croisée ?

HeyGen est un outil puissant de formation à la vente croisée qui permet aux équipes de vente de créer des vidéos de formation dynamiques. Utilisez des avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour produire efficacement un contenu engageant, améliorant la connaissance des produits et les stratégies de vente croisée.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un outil efficace pour des formations à la vente visuellement engageantes ?

HeyGen vous permet de créer un contenu visuellement engageant pour vos équipes de vente avec des avatars AI et des contrôles de marque personnalisés. Intégrez votre logo, vos couleurs et générez des sous-titres automatiques pour garantir une formation professionnelle et percutante.

Puis-je créer rapidement des vidéos de formation à la vente à partir de scripts existants avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation à la vente directement à partir de vos scripts existants. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo, combinée à une génération avancée de voix off, transforme le contenu écrit en modules eLearning de haute qualité rapidement.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos de jeu de rôle pour la formation à la vente ?

Oui, HeyGen est une plateforme idéale pour développer des vidéos de jeu de rôle réalistes pour pratiquer les stratégies de vente croisée et améliorer la connaissance des produits. Exploitez une variété d'avatars AI et une bibliothèque multimédia robuste pour construire des scénarios interactifs pour vos équipes de vente.

