Ouvrez les Marchés Mondiaux avec Notre Générateur de Vidéos Transfrontalières
Générez des vidéos époustouflantes en plusieurs langues avec une génération de voix off réaliste pour un impact véritablement mondial.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Créez une vidéo promotionnelle engageante de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, mettant en avant une vente flash ou un service à venir. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour transformer rapidement le contenu marketing en un récit visuel captivant. Le style visuel et audio doit être rapide, attrayant et moderne, en utilisant une bibliothèque de médias diversifiée/soutien de stock pour attirer l'attention sur les plateformes de réseaux sociaux, démontrant des stratégies marketing efficaces.
Produisez un module éducatif de 60 secondes destiné aux formateurs d'entreprise internationaux et aux éducateurs en ligne, expliquant une fonctionnalité logicielle complexe. Le style visuel doit être informatif et épuré, avec un ton audio autoritaire mais amical, enrichi de sous-titres/captions précis en plusieurs langues. Utilisez des avatars AI pour délivrer le contenu, démontrant comment une localisation efficace élève les programmes d'éducation et de formation mondiaux.
Concevez une introduction de marque de 20 secondes pour les créateurs de contenu et les marques personnelles, mettant en avant leur style unique. Ce court clip doit être visuellement frappant et hautement personnalisé, avec une livraison audio confiante et énergique. Employez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour une optimisation spécifique à la plateforme et utilisez divers modèles vidéo pour obtenir un look distinctif, soulignant la liberté créative offerte par un générateur de vidéos AI et des fonctionnalités de personnalisation.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Publicité Globale Localisée.
Créez des campagnes publicitaires localisées à fort impact pour engager efficacement des marchés internationaux diversifiés.
Élargir l'Apprentissage Mondial.
Offrez du contenu éducatif localisé, atteignant et engageant des apprenants à travers le monde avec des cours pertinents.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la production de vidéos créatives ?
HeyGen permet aux professionnels créatifs de générer facilement du contenu visuellement époustouflant. En utilisant des avatars AI et la création de vidéos alimentée par l'AI, HeyGen offre une liberté créative inégalée pour donner vie à votre vision, transformant les scripts en vidéos dynamiques.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour la production de vidéos multilingues ?
HeyGen prend en charge des capacités de production multilingues robustes, vous permettant de créer du contenu localisé sans effort. Avec une traduction vidéo avancée et une génération de voix off, vos vidéos peuvent atteindre des audiences mondiales, assurant une communication et une localisation transfrontalières efficaces.
HeyGen peut-il aider à personnaliser les vidéos pour différents besoins marketing ?
Absolument. HeyGen offre des fonctionnalités de personnalisation étendues, y compris une variété de modèles vidéo et de contrôles de marque, pour adapter vos vidéos à des campagnes marketing et sur les réseaux sociaux spécifiques. Cela garantit une production de haute qualité qui résonne avec votre audience cible sur diverses plateformes.
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo à partir d'un script ?
HeyGen simplifie la création vidéo en vous permettant de générer des vidéos AI directement à partir de votre script. Notre technologie de texte à vidéo, combinée à des outils puissants d'écriture de script, automatise l'ensemble du processus, rendant la production vidéo complexe accessible à tous.