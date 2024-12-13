Créateur de Vidéos Tutoriels CRM : Créez des Vidéos de Formation Engagantes

Créez facilement des vidéos de formation CRM engageantes. Transformez des scripts en tutoriels captivants grâce à la fonctionnalité innovante de conversion de texte en vidéo de HeyGen pour améliorer l'intégration.

Créez une vidéo de formation CRM concise d'une minute ciblant les nouvelles recrues commerciales, en utilisant des avatars AI pour introduire les fonctionnalités principales du CRM avec un style visuel professionnel mais amical et des voix off claires et enthousiastes. La vidéo vise à offrir une excellente expérience d'intégration, rendant les processus complexes facilement compréhensibles.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un guide complet de 90 secondes pour les utilisateurs existants du CRM, démontrant une nouvelle fonctionnalité à travers une présentation visuelle claire et directe. Cette vidéo devrait tirer parti de la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour transmettre efficacement des instructions étape par étape avec un style audio informatif et dynamique, garantissant clarté et rétention pour les utilisateurs cherchant à maximiser leur utilisation du CRM.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo percutante de 2 minutes pour les administrateurs CRM et les chefs d'équipe, en mettant l'accent sur les avantages de l'automatisation vidéo pour des communications internes cohérentes. Employez un style visuel dynamique et moderne avec des voix off autoritaires, en utilisant divers modèles et scènes de la bibliothèque multimédia pour présenter diverses applications et garantir des visuels engageants qui mettent en avant l'efficacité et l'avantage stratégique.
Exemple de Prompt 3
Concevez un tutoriel accessible de 45 secondes pour les équipes mondiales mettant en œuvre le CRM pour la première fois. La vidéo devrait adopter un style visuel et audio accueillant et accessible, enrichi par des sous-titres pour garantir une compréhension universelle à travers des contextes linguistiques divers, améliorant ainsi l'engagement global de la formation et l'adoption par les utilisateurs dans un environnement sans code.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Tutoriels CRM

Créez facilement des vidéos de formation CRM professionnelles avec des avatars AI et des outils automatisés, améliorant l'intégration et l'engagement de votre équipe.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Choisissez un Modèle
Commencez par coller votre script de tutoriel CRM dans HeyGen. Notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo générera instantanément des scènes, ou vous pouvez choisir parmi divers modèles préconçus pour lancer votre projet.
2
Step 2
Ajoutez Votre Avatar AI et des Visuels
Sélectionnez un avatar AI pour présenter votre contenu, en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée de présentateurs réalistes. Améliorez votre vidéo avec des visuels engageants de notre vaste bibliothèque multimédia ou téléchargez les vôtres.
3
Step 3
Appliquez des Fonctionnalités de Branding et d'Accessibilité
Personnalisez votre vidéo avec les contrôles de branding de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs. Générez des sous-titres automatiques pour garantir que vos tutoriels CRM soient accessibles à tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo de Formation
Une fois votre vidéo tutoriel CRM perfectionnée, exportez-la facilement dans le format et le ratio d'aspect souhaités. Partagez-la sur vos plateformes pour renforcer l'engagement de la formation et accélérer l'apprentissage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez Rapidement des Vidéos Pratiques CRM

Créez rapidement des vidéos tutoriels CRM courtes et engageantes pour des plateformes comme les réseaux sociaux, permettant un partage rapide des fonctionnalités clés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation CRM en utilisant l'AI ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et la technologie de conversion de texte en vidéo pour simplifier la production de vidéos de formation CRM captivantes. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen génère un contenu professionnel avec des présentateurs AI réalistes, rendant le processus très efficace.

HeyGen peut-il automatiser la production de contenu de formation engageant pour une meilleure expérience d'intégration ?

Oui, HeyGen propose des fonctionnalités d'automatisation vidéo robustes, y compris une bibliothèque de modèles et des voix off de haute qualité, pour produire rapidement des visuels engageants répondant à vos besoins de formation. Cela accélère considérablement la création de contenu pour une meilleure expérience d'intégration sans compromettre la qualité.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le branding des vidéos tutoriels CRM ?

HeyGen offre une personnalisation étendue grâce à ses contrôles de branding, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de manière fluide dans des visuels engageants. Vous pouvez également utiliser une vaste bibliothèque multimédia et des modèles et scènes personnalisables pour personnaliser vos vidéos tutoriels CRM pour une identité de marque cohérente.

HeyGen est-il adapté aux utilisateurs sans expérience en montage vidéo pour créer des guides complets ?

Absolument. HeyGen est conçu comme une plateforme vidéo sans code, permettant à quiconque de créer facilement des tutoriels vidéo de haute qualité et des guides pratiques. Il inclut des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques et des options d'exportation flexibles, rendant la production vidéo professionnelle accessible sans compétences spécialisées.

