Créateur de Vidéos de Formation CRM : Guides Faciles pour Votre Équipe

Créez facilement des vidéos de formation CRM engageantes et des guides étape par étape, améliorant l'intégration de votre équipe avec des vidéos textuelles alimentées par l'IA.

568/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo dynamique de 45 secondes illustrant le processus étape par étape pour enregistrer un nouveau prospect ou une interaction client dans le CRM, destinée aux équipes de vente ou de marketing existantes ayant besoin d'un rappel rapide. La présentation visuelle doit être instructive et directe, utilisant des pointeurs animés et des surlignages sur les captures d'écran, accompagnée d'une voix off synchronisée et de sous-titres générés automatiquement pour l'accessibilité. Cela servira de guide pratique pour une saisie de données efficace.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo percutante de 30 secondes partageant trois conseils rapides d'efficacité pour les utilisateurs expérimentés de CRM cherchant à optimiser leur flux de travail. Le style visuel doit être rapide et moderne, employant des coupes rapides, des superpositions de texte audacieuses et une musique énergique, le tout livré avec une voix confiante et claire. Utiliser les divers modèles et scènes vidéo de HeyGen peut aider à créer ce contenu engageant et digeste rapidement.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 90 secondes abordant les questions fréquemment posées sur la navigation CRM et le dépannage de base, destinée à tous les utilisateurs de CRM cherchant des réponses rapides et du support. Le style visuel et audio doit être explicatif, patient et soutenant, avec des démonstrations simples issues d'une bibliothèque de médias/stock pour clarifier les points complexes, avec une voix rassurante et experte. Cette plateforme vidéo AI peut transformer le texte en vidéo pour construire une base de connaissances complète.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Formation CRM

Créez facilement des vidéos de formation CRM engageantes et précises sur le produit avec une plateforme vidéo AI, simplifiant votre intégration et améliorant l'adoption par les utilisateurs.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo pour convertir facilement votre documentation de formation CRM en un script complet.
2
Step 2
Choisissez Votre Style de Présentation
Sélectionnez un avatar AI et personnalisez l'arrière-plan pour correspondre à votre marque, posant ainsi les bases d'un contenu engageant.
3
Step 3
Ajoutez du Contenu CRM Spécifique
Intégrez des enregistrements d'écran de votre plateforme CRM pour démontrer les processus directement dans votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Générez votre vidéo de formation CRM professionnelle, complète avec des sous-titres automatiques, et partagez-la facilement dans toute votre organisation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Processus CRM Complexes

.

Décomposez les fonctionnalités CRM complexes en tutoriels vidéo facilement compréhensibles, améliorant la compréhension et la compétence des utilisateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation CRM ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation CRM en vous permettant de transformer du texte en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off de qualité studio. Utilisez des modèles vidéo personnalisables et un environnement sans code pour produire efficacement du contenu de formation engageant, faisant de HeyGen une plateforme vidéo AI de premier plan pour ces besoins.

HeyGen peut-il améliorer l'expérience d'intégration avec des vidéos générées par l'IA ?

Oui, HeyGen améliore considérablement l'expérience d'intégration en permettant la création de vidéos personnalisées avec des avatars AI réalistes. Cette plateforme vidéo AI permet une automatisation vidéo évolutive, garantissant que les nouvelles recrues reçoivent un contenu d'adoption numérique engageant et cohérent qui stimule l'engagement en formation.

Quelles capacités offre HeyGen pour créer des guides étape par étape et de la documentation vidéo ?

HeyGen fournit des outils robustes pour créer des guides détaillés étape par étape et une documentation vidéo complète. Les utilisateurs peuvent tirer parti de l'enregistrement d'écran, de la génération de texte en vidéo et des voix off générées par l'IA pour produire rapidement des guides clairs et constituer une vaste bibliothèque de tutoriels vidéo.

Les avatars AI de HeyGen améliorent-ils l'efficacité des vidéos de formation professionnelle ?

Absolument, la gamme diversifiée d'avatars AI de HeyGen et les voix off de qualité studio augmentent considérablement l'efficacité et le professionnalisme des vidéos de formation. Combinés avec des contrôles de marque et des outils de création vidéo faciles, ces avatars assurent un présentateur cohérent et engageant pour toutes vos vidéos professionnelles.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo