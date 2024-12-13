Générateur de Vidéos de Formation CRM : Simplifiez l'Intégration et le Développement des Compétences

Créez rapidement des vidéos de formation captivantes avec des avatars AI réalistes, transformant des concepts CRM complexes en leçons visuelles engageantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de mise à jour engageante de 90 secondes ciblant les utilisateurs CRM existants pour mettre en avant les nouvelles fonctionnalités et les meilleures pratiques. Adoptez un style visuel moderne et dynamique, avec un avatar AI présentant les informations de manière fluide. Cette approche, utilisant la plateforme vidéo AI, assure une communication cohérente et une diffusion rapide des vidéos de formation essentielles, rendant les mises à jour complexes faciles à comprendre grâce aux capacités de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez un guide technique complet de 2 minutes pour les administrateurs CRM mondiaux, détaillant les configurations avancées et le dépannage au sein du CRM. La vidéo doit avoir une esthétique informative et globale, soutenue par des sous-titres précis pour répondre aux besoins linguistiques divers. Utilisez la conversion de texte en vidéo à partir de script pour traduire efficacement la documentation technique en contenu vidéo digeste, améliorant la création de vidéos pour des sujets complexes.
Exemple de Prompt 3
Concevez un guide de démarrage rapide de 45 secondes pour les départements L&D, montrant comment créer rapidement des modules d'intégration CRM cohérents en utilisant des modèles préconçus. Adoptez un style visuel soigné, cohérent et facile à suivre, en puisant dans la bibliothèque multimédia/soutien de stock pour améliorer l'attrait visuel. Cette méthode efficace rationalise le processus de génération de vidéos de formation CRM, garantissant un matériel éducatif standardisé et de haute qualité.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation CRM

Produisez rapidement des vidéos de formation CRM professionnelles avec des avatars AI, un branding personnalisé, et un flux de travail texte-en-vidéo simple sur une plateforme vidéo AI intuitive.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Saisissez directement votre contenu de formation CRM ou collez un script existant pour transformer instantanément le texte en scènes vidéo captivantes grâce à notre puissante capacité de conversion texte-en-vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI professionnels pour présenter votre matériel de formation CRM, assurant une présence à l'écran cohérente et engageante pour vos apprenants.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Améliorations
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de marque sur mesure, ajoutez une génération de voix off naturelle, et incluez des sous-titres automatiques pour rendre votre formation CRM accessible et alignée avec l'identité de votre marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de formation CRM facilement sur notre plateforme vidéo AI, puis exportez-la dans divers formats et ratios d'aspect, prête pour une distribution fluide à vos équipes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Flux de Travail CRM Complexes

Traduisez des fonctionnalités CRM complexes en guides vidéo clairs et engageants, accélérant la compréhension et la maîtrise des utilisateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il l'automatisation avancée de vidéos pour des besoins divers ?

HeyGen est une plateforme vidéo AI avancée qui utilise l'AI pour simplifier la création de vidéos. Elle permet une automatisation efficace des vidéos, transformant le texte en vidéos soignées avec des avatars AI et des voix synthétiques, idéale pour l'extension de la production de contenu.

HeyGen peut-il créer des avatars AI réalistes et du contenu texte-en-vidéo ?

Oui, HeyGen se spécialise dans la génération d'avatars AI réalistes à partir de texte, permettant aux utilisateurs de produire rapidement du contenu texte-en-vidéo de haute qualité. Cette capacité est parfaite pour développer des vidéos marketing et de formation engageantes sans tournage complexe.

Quels contrôles de marque et fonctionnalités d'accessibilité HeyGen offre-t-il ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, permettant aux utilisateurs de personnaliser les vidéos avec leurs logos et couleurs de marque. De plus, il prend en charge la génération de voix off multilingue et les sous-titres automatiques, améliorant l'accessibilité et la portée de votre création vidéo.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil efficace pour générer des vidéos de formation ?

HeyGen est un éditeur vidéo AI incroyablement efficace pour produire des vidéos de formation captivantes. Ses fonctionnalités comme les modèles, la conversion texte-en-vidéo et les avatars AI réduisent considérablement le temps de production, ce qui le rend idéal pour créer un contenu éducatif cohérent et de haute qualité.

