Créateur de Vidéos Explicatives CRM : Boostez l'Engagement & les Ventes

Créez facilement des vidéos marketing convaincantes pour la génération de leads avec notre Générateur de Vidéos Explicatives AI et la fonction Texte-à-vidéo à partir de script.

Créez une vidéo explicative concise d'une minute destinée aux propriétaires de petites entreprises submergés par des configurations CRM complexes. La vidéo doit adopter un style d'animation 2D propre et professionnel, avec un avatar AI amical pour guider les spectateurs. Une voix off AI calme et persuasive introduira comment un créateur de vidéos explicatives CRM simple peut démystifier leur CRM, montrant la facilité d'utilisation des avatars AI pour présenter des informations complexes sans avoir besoin d'être devant la caméra.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo marketing dynamique de 90 secondes pour les responsables marketing cherchant à produire rapidement du contenu engageant. Cette vidéo démontrera la puissance d'une plateforme de création vidéo moderne, utilisant un style visuel dynamique et engageant avec une voix AI énergique. Mettez en avant la facilité avec laquelle on peut transformer du texte brut en vidéos soignées en utilisant la fonction texte-à-vidéo à partir d'un script et exploitez les modèles et scènes préconçus pour lancer leur processus créatif en tant que créateur de vidéos explicatives.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo didactique de 2 minutes destinée aux équipes produits SaaS qui doivent présenter efficacement de nouvelles fonctionnalités CRM. Cette démonstration doit mêler des enregistrements d'écran détaillés avec des avatars AI professionnels présentant les fonctionnalités clés, le tout livré avec une voix off claire et instructive. L'accent est mis sur un processus de génération vidéo de bout en bout, garantissant que chaque étape est couverte, enrichie par des sous-titres automatiques pour l'accessibilité, rendant les vidéos de produits complexes faciles à comprendre.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo rapide de 45 secondes pour les formateurs d'entreprise chargés de créer des vidéos de formation efficaces pour les logiciels CRM. Le style visuel doit être convivial et accessible, incorporant des graphiques engageants et soutenu par une voix AI chaleureuse et encourageante. Montrez comment l'éditeur glisser-déposer de la plateforme simplifie la création de ces vidéos de formation, permettant aux formateurs d'intégrer rapidement des visuels de la bibliothèque multimédia/stock dans leurs projets texte-à-vidéo à partir de scripts pour un déploiement rapide.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives CRM

Créez facilement des vidéos explicatives CRM professionnelles avec AI. Transformez vos scripts en contenu visuel engageant qui met en valeur la valeur de votre produit.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script. Utilisez la fonction texte-à-vidéo pour générer instantanément des scènes vidéo correspondantes pour votre vidéo explicative.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque et transmettre votre message avec clarté et authenticité à votre audience.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Visuels
Améliorez votre vidéo explicative en sélectionnant parmi divers modèles et scènes, en ajoutant des visuels de la bibliothèque multimédia, et en appliquant le style unique de votre marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo explicative CRM parfaite, exportez-la dans le format d'aspect souhaité et partagez-la sur tous vos canaux marketing pour augmenter l'engagement.

Cas d'Utilisation

Mettez en Avant le Succès Client pour le CRM

Produisez des vidéos captivantes de témoignages de réussite client en utilisant AI, démontrant les avantages tangibles de votre CRM aux clients potentiels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos explicatives en utilisant des avatars AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos explicatives convaincantes en exploitant des avatars AI avancés. Choisissez simplement parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes et laissez-les présenter votre message avec des voix off AI naturelles, transformant le texte en contenu visuel engageant. Cela fait de HeyGen un puissant Générateur de Vidéos Explicatives AI pour divers besoins.

HeyGen peut-il générer des vidéos complètes à partir de scripts textuels, et quelles fonctionnalités de Générateur de Vidéos Explicatives AI sont disponibles ?

Oui, HeyGen offre des capacités robustes de texte-à-vidéo, vous permettant de générer des vidéos complètes directement à partir de votre script. Notre Générateur de Vidéos Explicatives AI inclut des fonctionnalités telles que des voix off AI, des scènes personnalisables, et la possibilité d'ajouter des sous-titres, fournissant une solution de génération vidéo de bout en bout.

Quels types de modèles et d'outils d'édition HeyGen propose-t-il pour une création vidéo efficace ?

HeyGen propose une large gamme de modèles conçus professionnellement et un éditeur intuitif de glisser-déposer pour simplifier la création vidéo. Ces ressources sont parfaites pour développer efficacement des vidéos marketing, des vidéos produits ou des vidéos de formation, même pour les utilisateurs sans expérience préalable en animation.

Comment HeyGen peut-il être utilisé comme créateur de vidéos explicatives CRM pour le marketing et la génération de leads ?

HeyGen sert d'excellent créateur de vidéos explicatives CRM, aidant les entreprises à créer du contenu vidéo personnalisé pour le marketing et la génération de leads. Vous pouvez rapidement produire des vidéos produits engageantes ou des vidéos explicatives informatives pour présenter des solutions, nourrir des leads, et améliorer la communication client dans le cadre de votre stratégie CRM.

