Générateur de Vidéos de Formation à la Réponse de Crise : Formez Plus Vite

Créez rapidement des vidéos engageantes de sécurité et de réponse d'urgence avec une génération de scénarios réalistes utilisant des avatars AI pour une préparation efficace aux urgences.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation à la conformité de 60 secondes adaptée aux équipes RH, en se concentrant sur les étapes essentielles des protocoles de gestion de crise. Cette vidéo doit présenter un style visuel professionnel et informatif avec un ton audio rassurant, en utilisant des scènes personnalisables des Modèles & scènes de HeyGen et une génération de voix off engageante pour transmettre les mises à jour clés des politiques.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo engageante de 30 secondes pour les professionnels de la sécurité, illustrant un exercice de génération de scénarios réalistes pour la préparation aux urgences. Le style visuel doit être dynamique et visuellement riche, incorporant le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des environnements diversifiés et des sous-titres/captions pour l'accessibilité, véhiculant un message clair et orienté vers la solution.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de communication interne de 90 secondes pour les organisations, détaillant les procédures de communication urgentes lors d'une réponse à une crise généralisée. Cette vidéo nécessite un style visuel et audio concis et rassurant, tirant parti du redimensionnement & exportation des rapports d'aspect de HeyGen pour assurer l'adaptabilité sur diverses plateformes, décrivant efficacement les étapes cruciales et les points de contact.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation à la Réponse de Crise

Générez rapidement des vidéos de formation à la réponse de crise percutantes, préparant votre équipe avec des scénarios réalistes et une communication claire.

1
Step 1
Créez Votre Script
Développez votre scénario de réponse de crise en saisissant votre texte. Notre plateforme utilise la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo à partir de script pour générer un contenu vidéo complet.
2
Step 2
Choisissez des Avatars AI et des Scènes
Sélectionnez des avatars AI professionnels et des scènes personnalisables pour représenter efficacement des situations d'urgence critiques et améliorer l'engagement.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Sous-titres
Améliorez la compréhension avec la génération automatique de voix off et des sous-titres alimentés par l'AI, rendant votre formation à la sécurité accessible à tous.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Produisez vos vidéos de formation à la crise de haute qualité avec des options flexibles de redimensionnement & exportation des rapports d'aspect pour une intégration transparente dans vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Clarifier les Protocoles de Sécurité Complexes

Traduisez des procédures d'urgence complexes et des directives de sécurité en contenu vidéo facilement compréhensible et digeste pour tout le personnel.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la réponse de crise engageantes ?

HeyGen révolutionne la création de vidéos de formation à la réponse de crise en permettant aux utilisateurs de générer des scénarios réalistes à partir d'un script en utilisant des avatars AI. Notre plateforme vous aide à produire des vidéos hautement engageantes rapidement, assurant que votre équipe est prête pour toute réponse d'urgence.

HeyGen peut-il aider à générer efficacement des vidéos de formation à la sécurité conformes ?

Absolument. HeyGen simplifie la production de vidéos de formation à la conformité. Avec des capacités de conversion de texte en vidéo à partir de script et des scènes personnalisables, vous pouvez créer rapidement des vidéos de formation à la sécurité professionnelles qui répondent aux normes de l'industrie et améliorent la préparation aux urgences.

Quels contrôles de marque sont disponibles dans HeyGen pour personnaliser les vidéos de préparation aux urgences ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour s'assurer que vos vidéos de préparation aux urgences s'alignent avec l'identité de votre organisation. Vous pouvez facilement incorporer votre logo, ajuster les couleurs et utiliser une bibliothèque de médias complète pour créer un contenu cohérent et de marque.

HeyGen propose-t-il un support multilingue pour les voix off et les sous-titres dans les supports de formation ?

Oui, HeyGen prend en charge la génération de voix off multilingue et les fonctionnalités de Générateur de sous-titres AI pour rendre vos supports de formation accessibles à un public mondial. Cela garantit une compréhension complète pour tous les participants à vos programmes de gestion de crise et de formation à la sécurité.

