Créateur de Vidéos de Procédures de Crise : Simplifiez la Formation

Créez rapidement des vidéos de formation à la sécurité engageantes pour une réponse efficace aux urgences en utilisant des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction de 45 secondes conçue pour les nouveaux employés et le personnel existant, détaillant une procédure de crise spécifique comme un plan d'évacuation. Cette vidéo doit présenter une approche claire et étape par étape avec des visuels dynamiques et une narration audio urgente mais calme, facilement produite en utilisant la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo pour un message précis.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation engageante de 60 secondes pour les ouvriers d'usine, présentant les dangers courants pour la sécurité et les mesures préventives correctes dans un scénario relatable. Le style visuel et audio doit être dynamique et illustratif, en utilisant le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour fournir des visuels de fond convaincants qui résonnent avec le public.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de formation à la sécurité AI de 30 secondes destinée aux équipes de communication d'entreprise, soulignant l'importance de respecter les nouvelles directives de conformité. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et soigné avec une voix off ferme et professionnelle, et garantir l'accessibilité pour tous avec des sous-titres/captions automatiques.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Procédures de Crise

Simplifiez la création de vidéos de formation à la sécurité critique et de réponse d'urgence pour votre organisation avec les outils AI intuitifs de HeyGen, garantissant une communication claire et une préparation adéquate.

1
Step 1
Collez Votre Script
Saisissez votre script préparé détaillant les procédures de crise ou la réponse d'urgence. La capacité de HeyGen de transformer un "texte en vidéo" convertira votre texte en une vidéo dynamique, idéale pour la communication "sécurité au travail".
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Améliorez votre message en sélectionnant un modèle professionnel et un "avatar AI" expressif. Ces visuels aident à démontrer clairement les "vidéos de formation à la sécurité" et rendent les informations complexes engageantes et faciles à comprendre.
3
Step 3
Personnalisez avec le Branding
Assurez-vous que votre vidéo s'aligne avec l'identité de votre organisation en utilisant les "contrôles de branding (logo, couleurs)". Cela renforce votre message et rend le contenu de gestion de crise instantanément reconnaissable pour les "équipes de communication d'entreprise".
4
Step 4
Exportez et Déployez
Finalisez votre vidéo de procédure de crise et utilisez les "redimensionnements & exports de format" de HeyGen pour la générer dans le format souhaité. Partagez facilement votre vidéo sur divers canaux, y compris les "plateformes LMS", pour une distribution et un apprentissage efficaces.

Cas d'Utilisation

Simplifiez les sujets médicaux et améliorez l'éducation en santé

Simplifiez les protocoles d'urgence complexes et les procédures médicales pour une instruction claire et efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il la création de vidéos de sécurité au travail très engageantes ?

HeyGen transforme votre script en vidéos de formation à la sécurité captivantes en utilisant des avatars AI réalistes et des modèles personnalisables. Cette approche créative garantit que votre contenu de sécurité au travail est engageant et mémorable pour tous les spectateurs, simplifiant le processus de création de vidéos de sécurité au travail de manière efficace.

HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos de procédures de crise efficace pour les entreprises ?

Absolument. HeyGen permet aux équipes de communication d'entreprise de produire rapidement des vidéos d'instruction claires pour la gestion de crise et la formation à la réponse d'urgence. Utilisez la fonction de transformation de texte en vidéo et les sous-titres & captions automatiques pour transmettre efficacement des informations critiques en tant que créateur de vidéos de procédures de crise robuste.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation à la sécurité d'entreprise ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer le logo de votre entreprise, ses couleurs et d'autres éléments visuels directement dans vos vidéos de formation à la sécurité. Cela garantit la cohérence et renforce votre identité d'entreprise, même en utilisant des avatars AI et des modèles préconçus.

Comment les organisations peuvent-elles créer et distribuer efficacement des vidéos d'instruction pour divers publics avec HeyGen ?

HeyGen simplifie la génération de vidéos AI avec une interface conviviale et des modèles prêts à l'emploi, rendant rapide la production de vidéos d'instruction. Vous pouvez facilement exporter et partager votre contenu, ou l'intégrer avec des plateformes LMS, améliorant ainsi la portée pour des publics diversifiés.

