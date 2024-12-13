Créateur de Vidéos de Procédures de Crise : Simplifiez la Formation
Créez rapidement des vidéos de formation à la sécurité engageantes pour une réponse efficace aux urgences en utilisant des avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction de 45 secondes conçue pour les nouveaux employés et le personnel existant, détaillant une procédure de crise spécifique comme un plan d'évacuation. Cette vidéo doit présenter une approche claire et étape par étape avec des visuels dynamiques et une narration audio urgente mais calme, facilement produite en utilisant la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo pour un message précis.
Produisez une vidéo de formation engageante de 60 secondes pour les ouvriers d'usine, présentant les dangers courants pour la sécurité et les mesures préventives correctes dans un scénario relatable. Le style visuel et audio doit être dynamique et illustratif, en utilisant le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour fournir des visuels de fond convaincants qui résonnent avec le public.
Générez une vidéo de formation à la sécurité AI de 30 secondes destinée aux équipes de communication d'entreprise, soulignant l'importance de respecter les nouvelles directives de conformité. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et soigné avec une voix off ferme et professionnelle, et garantir l'accessibilité pour tous avec des sous-titres/captions automatiques.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez plus de cours et atteignez plus d'apprenants dans le monde entier.
Créez et distribuez efficacement des formations essentielles sur les procédures de crise à une main-d'œuvre mondiale.
Boostez l'engagement et la rétention de la formation avec l'AI.
Améliorez la rétention des connaissances et l'engagement pour la formation critique sur la sécurité et la réponse d'urgence.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen permet-il la création de vidéos de sécurité au travail très engageantes ?
HeyGen transforme votre script en vidéos de formation à la sécurité captivantes en utilisant des avatars AI réalistes et des modèles personnalisables. Cette approche créative garantit que votre contenu de sécurité au travail est engageant et mémorable pour tous les spectateurs, simplifiant le processus de création de vidéos de sécurité au travail de manière efficace.
HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos de procédures de crise efficace pour les entreprises ?
Absolument. HeyGen permet aux équipes de communication d'entreprise de produire rapidement des vidéos d'instruction claires pour la gestion de crise et la formation à la réponse d'urgence. Utilisez la fonction de transformation de texte en vidéo et les sous-titres & captions automatiques pour transmettre efficacement des informations critiques en tant que créateur de vidéos de procédures de crise robuste.
Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation à la sécurité d'entreprise ?
HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer le logo de votre entreprise, ses couleurs et d'autres éléments visuels directement dans vos vidéos de formation à la sécurité. Cela garantit la cohérence et renforce votre identité d'entreprise, même en utilisant des avatars AI et des modèles préconçus.
Comment les organisations peuvent-elles créer et distribuer efficacement des vidéos d'instruction pour divers publics avec HeyGen ?
HeyGen simplifie la génération de vidéos AI avec une interface conviviale et des modèles prêts à l'emploi, rendant rapide la production de vidéos d'instruction. Vous pouvez facilement exporter et partager votre contenu, ou l'intégrer avec des plateformes LMS, améliorant ainsi la portée pour des publics diversifiés.