générateur de vidéos de formation en communication de crise : Construisez rapidement des modules

Transformez vos scripts en vidéos de formation professionnelles instantanément avec la fonction texte-à-vidéo, améliorant votre stratégie de gestion de crise.

388/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de formation interne de 60 secondes sur la gestion de crise pour les nouveaux employés et les équipes de réponse aux crises, en adoptant un style visuel calme et instructif et une narration claire et professionnelle. Cette vidéo de formation doit détailler les protocoles de l'entreprise pour des types d'incidents spécifiques, en utilisant la fonction texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir efficacement les documents de politique en modules d'apprentissage visuels engageants.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de relations publiques de 45 secondes axée sur la gestion proactive de la réputation suite à une interruption mineure de service, visant à rassurer les parties prenantes générales. La vidéo de communication de crise doit projeter une image calme et autoritaire à travers des visuels rassurants et une piste audio professionnelle, avec la génération avancée de voix off de HeyGen assurant une narration de haute qualité.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo explicative de 50 secondes montrant à quelle vitesse un générateur de vidéos AI comme HeyGen facilite la création de vidéos natives pour des annonces urgentes, ciblant les agences de relations publiques et les équipes de communication d'entreprise. Cette présentation visuelle dynamique et engageante doit mettre en avant l'efficacité avec des transitions rapides entre les scènes, rendues possibles par la vaste bibliothèque de modèles et de scènes de HeyGen pour un assemblage rapide.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos de formation en communication de crise

Développez rapidement des vidéos de formation en communication de crise critiques avec l'AI, permettant à votre équipe de répondre efficacement et de protéger votre réputation.

1
Step 1
Créez votre script de formation
Rédigez votre scénario de communication de crise. Ensuite, sélectionnez un avatar AI pour être votre porte-parole, assurant une livraison professionnelle et cohérente.
2
Step 2
Ajoutez des visuels et une voix
Améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents et utilisez la fonction texte-à-vidéo pour générer des voix off naturelles directement à partir de votre texte.
3
Step 3
Appliquez la marque et les sous-titres
Incorporez l'image de marque de votre entreprise, puis ajoutez automatiquement des sous-titres/captions pour améliorer l'accessibilité et la compréhension pour tous les stagiaires.
4
Step 4
Exportez pour le déploiement
Générez votre vidéo complétée, puis utilisez le redimensionnement et les exports au format d'aspect pour produire des vidéos de formation en communication de crise de haute qualité dans des formats adaptés à diverses plateformes et au déploiement en équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'engagement de la formation aux médias de crise avec l'AI

.

Utilisez des avatars AI et des modèles dynamiques pilotés par l'AI pour créer des formations en communication de crise captivantes qui augmentent la rétention.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de générateur de vidéos de formation en communication de crise pour mon organisation ?

HeyGen permet aux organisations de créer rapidement des vidéos de formation interne à fort impact sur la gestion de crise en utilisant des avatars AI avancés et des porte-parole AI. Cela permet de développer efficacement un contenu cohérent et professionnel pour préparer les équipes à divers scénarios de crise, servant ainsi de générateur de vidéos de formation en communication de crise efficace.

Quels avantages HeyGen offre-t-il pour créer rapidement des vidéos de communication de crise ?

HeyGen accélère la production de vidéos de communication de crise essentielles, permettant un déploiement rapide des messages cruciaux. Avec des fonctionnalités telles que le texte-à-vidéo à partir de script, la génération instantanée de voix off et les sous-titres/captions automatiques, HeyGen assure une communication rapide et claire pour les mises à jour rapides sur les crises des réseaux sociaux.

HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans les communications de relations publiques et de gestion de crise ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, y compris la personnalisation du logo et des couleurs, au sein de son générateur de vidéos AI pour garantir que toutes les vidéos de relations publiques et de gestion de crise s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Cette approche cohérente est cruciale pour une gestion efficace de la réputation en période sensible.

Comment les avatars AI de HeyGen améliorent-ils l'efficacité des vidéos de formation ?

Les avatars AI réalistes de HeyGen améliorent considérablement les vidéos de formation en délivrant des informations avec une cohérence et une clarté professionnelles. Ces porte-parole AI peuvent articuler des concepts complexes de formation aux médias grâce à une génération sophistiquée de voix off et des sous-titres/captions générés automatiquement, rendant le contenu hautement engageant et accessible.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo