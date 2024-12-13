Créez une vidéo d'instruction de 60 secondes pour les équipes de communication d'entreprise, démontrant comment les avatars AI de HeyGen et les capacités de texte à vidéo à partir de script permettent une communication rapide et opportune en cas de crise. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un porte-parole AI clair et autoritaire délivrant des messages urgents, complété par un ton audio calme et informatif et un texte dynamique à l'écran mettant en avant des fonctionnalités clés comme la génération de voix off.

Générer une Vidéo