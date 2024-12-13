Générateur de Communication de Crise : Réponse Instantanée AI

Créez des messages transparents et empathiques instantanément. Notre générateur de communication de crise permet une réponse rapide et renforce la confiance des parties prenantes avec le texte-à-vidéo à partir de script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de 60 secondes traitant d'un rappel de produit majeur, destinée aux équipes de communication d'entreprise et aux cadres dirigeants, mettant l'accent sur des messages transparents et empathiques pour maintenir la confiance des parties prenantes. Le style visuel et audio doit être apaisant et professionnel, avec un porte-parole cohérent créé avec les avatars AI de HeyGen pour délivrer le message avec sincérité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de 30 secondes pour les responsables de la sécurité informatique et les équipes juridiques, démontrant comment rédiger une déclaration de communication de crise précise après une violation de données. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et informatif et une narration claire et concise générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen, soulignant la rapidité et la précision qu'offre un générateur de communication de crise AI.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo éducative de 75 secondes pour les étudiants en relations publiques et les nouveaux managers en RP, illustrant les meilleures pratiques pour des communications de crise efficaces lors d'un problème de relations publiques imprévu. La vidéo doit adopter un style visuel éducatif, basé sur des études de cas, avec une voix autoritaire, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour structurer un guide clair et actionnable.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Communication de Crise

Créez et diffusez rapidement des messages cruciaux en période difficile avec la génération de communication de crise alimentée par AI et des outils vidéo professionnels.

1
Step 1
Créez Votre Script de Crise
Utilisez votre générateur de communication de crise AI choisi pour rédiger un script solide, qui sera l'entrée pour la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, garantissant que votre message est rapidement verbalisé.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentation Visuelle
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour délivrer votre Déclaration de Communication de Crise, assurant une présence à l'écran professionnelle et empathique.
3
Step 3
Appliquez la Marque et le Ton
Intégrez les contrôles de marque de votre entreprise pour un look cohérent et digne de confiance, renforçant vos messages transparents aux parties prenantes.
4
Step 4
Exportez et Partagez Rapidement
Finalisez votre vidéo de communication de crise en utilisant le redimensionnement du format d'image et les options d'exportation, permettant une réponse rapide sur diverses plateformes pour informer rapidement les parties prenantes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez Rapidement des Déclarations de Crise Officielles

Créez des mémos et déclarations de crise générés par AI à fort impact en quelques minutes, garantissant clarté et professionnalisme pour des communications de crise efficaces.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il les communications de crise pour les entreprises ?

HeyGen permet aux organisations de générer rapidement et efficacement des déclarations de communication de crise et des mémos de crise générés par AI en utilisant des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo, garantissant des messages transparents en période critique.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer un générateur de communication de crise AI ?

HeyGen fournit une plateforme robuste pour construire un générateur de communication de crise AI avec des avatars AI personnalisables, la génération de voix off et des contrôles de marque, vous permettant de déployer rapidement des messages empathiques adaptés à votre marque.

Comment puis-je assurer des communications de crise efficaces avec les outils vidéo de HeyGen ?

HeyGen aide à produire des communications de crise efficaces en vous permettant de transmettre des messages urgents avec des avatars AI professionnels, d'ajouter des sous-titres pour l'accessibilité et d'utiliser des modèles pour divers scénarios comme les rappels de produits ou les pannes de service. Cela aide à renforcer la confiance des parties prenantes grâce à une communication claire.

HeyGen prend-il en charge la réponse rapide aux problèmes de relations publiques ?

Oui, HeyGen est conçu pour une réponse rapide, permettant aux entreprises de générer rapidement des déclarations vidéo de haute qualité pour les problèmes de relations publiques et les perturbations opérationnelles. Cela garantit une livraison rapide des informations critiques pour maintenir la confiance des parties prenantes et gérer les besoins de déclaration de communication de crise.

