Générateur de Communication de Crise : Réponse Instantanée AI
Créez des messages transparents et empathiques instantanément. Notre générateur de communication de crise permet une réponse rapide et renforce la confiance des parties prenantes avec le texte-à-vidéo à partir de script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo de 60 secondes traitant d'un rappel de produit majeur, destinée aux équipes de communication d'entreprise et aux cadres dirigeants, mettant l'accent sur des messages transparents et empathiques pour maintenir la confiance des parties prenantes. Le style visuel et audio doit être apaisant et professionnel, avec un porte-parole cohérent créé avec les avatars AI de HeyGen pour délivrer le message avec sincérité.
Produisez une vidéo informative de 30 secondes pour les responsables de la sécurité informatique et les équipes juridiques, démontrant comment rédiger une déclaration de communication de crise précise après une violation de données. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et informatif et une narration claire et concise générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen, soulignant la rapidité et la précision qu'offre un générateur de communication de crise AI.
Développez une vidéo éducative de 75 secondes pour les étudiants en relations publiques et les nouveaux managers en RP, illustrant les meilleures pratiques pour des communications de crise efficaces lors d'un problème de relations publiques imprévu. La vidéo doit adopter un style visuel éducatif, basé sur des études de cas, avec une voix autoritaire, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour structurer un guide clair et actionnable.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Communication de Crise Rapide via les Réseaux Sociaux.
Générez rapidement des mises à jour vidéo engageantes pour les réseaux sociaux afin de diffuser des messages transparents et assurer une réponse rapide lors de tout problème de relations publiques.
Messages Empathiques pour les Parties Prenantes.
Créez des messages empathiques via des vidéos AI pour rassurer les parties prenantes et reconstruire la confiance en période difficile comme les rappels de produits ou les pannes de service.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il les communications de crise pour les entreprises ?
HeyGen permet aux organisations de générer rapidement et efficacement des déclarations de communication de crise et des mémos de crise générés par AI en utilisant des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo, garantissant des messages transparents en période critique.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer un générateur de communication de crise AI ?
HeyGen fournit une plateforme robuste pour construire un générateur de communication de crise AI avec des avatars AI personnalisables, la génération de voix off et des contrôles de marque, vous permettant de déployer rapidement des messages empathiques adaptés à votre marque.
Comment puis-je assurer des communications de crise efficaces avec les outils vidéo de HeyGen ?
HeyGen aide à produire des communications de crise efficaces en vous permettant de transmettre des messages urgents avec des avatars AI professionnels, d'ajouter des sous-titres pour l'accessibilité et d'utiliser des modèles pour divers scénarios comme les rappels de produits ou les pannes de service. Cela aide à renforcer la confiance des parties prenantes grâce à une communication claire.
HeyGen prend-il en charge la réponse rapide aux problèmes de relations publiques ?
Oui, HeyGen est conçu pour une réponse rapide, permettant aux entreprises de générer rapidement des déclarations vidéo de haute qualité pour les problèmes de relations publiques et les perturbations opérationnelles. Cela garantit une livraison rapide des informations critiques pour maintenir la confiance des parties prenantes et gérer les besoins de déclaration de communication de crise.