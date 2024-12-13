Créez une vidéo informative de 45 secondes pour les personnes ayant des scores de crédit bas, offrant un espoir et expliquant les avantages immédiats de la réparation de crédit. Le style visuel doit être chaleureux et encourageant, avec des avatars IA clairs et empathiques pour délivrer une éducation financière clé de manière professionnelle mais accessible, complétée par une voix off calme et rassurante pour des vidéos marketing de réparation de crédit percutantes.

Générer une Vidéo