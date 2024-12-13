Créateur de Vidéos Promo de Cartes de Crédit : Boostez les Ventes avec l'IA

Créez rapidement des promotions de cartes de crédit époustouflantes en utilisant le texte-à-vidéo à partir d'un script, stimulant l'engagement et augmentant les demandes.

Créez une vidéo promotionnelle captivante de 30 secondes mettant en avant une nouvelle carte de crédit premium destinée aux jeunes professionnels et aux voyageurs fréquents, en soulignant ses avantages exclusifs et son design élégant. Le style visuel doit être dynamique et inspirant, avec des destinations luxueuses et des paysages urbains modernes, accompagnés d'une musique de fond sophistiquée et entraînante. Utilisez les "Templates & scenes" de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo promo de carte de crédit professionnelle et percutante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative engageante de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, détaillant les avantages d'une carte de crédit professionnelle, tels que les programmes de récompenses et le suivi des dépenses. La vidéo doit adopter un style visuel amical et informatif avec des graphiques animés clairs, présentée par un "avatar AI" amical généré par HeyGen, accompagné d'une bande sonore rassurante et motivante. Cette approche de création de vidéo promo AI simplifie les informations financières complexes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une publicité vidéo authentique de 60 secondes pour les réseaux sociaux mettant en scène une histoire de réussite client relatable avec une carte de crédit, conçue pour les personnes hésitantes face aux nouveaux produits financiers. Le style visuel doit être chaleureux et personnel, capturant des émotions authentiques, accompagné d'une "Génération de voix off" professionnelle de HeyGen qui narre l'histoire avec empathie et une musique de fond douce et inspirante, rendant la publicité vidéo convaincante.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo produit concise de 20 secondes mettant en avant une fonctionnalité innovante spécifique d'une carte de crédit, comme le paiement sans contact ou la sécurité avancée, pour les consommateurs férus de technologie. Adoptez une esthétique visuelle moderne et épurée avec un texte à l'écran bien visible et des graphiques nets, en utilisant les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour une clarté maximale, le tout sur une musique contemporaine et énergique pour créer une présentation vidéo percutante.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promo de Cartes de Crédit

Créez facilement des vidéos promotionnelles de cartes de crédit captivantes avec notre plateforme alimentée par l'IA, transformant vos idées en contenu visuel engageant pour votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez votre vidéo promo de carte de crédit en utilisant notre vaste bibliothèque de "Templates & scenes", ou choisissez de partir de zéro et construisez votre projet de A à Z.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Améliorez votre vidéo avec des images pertinentes de cartes de crédit, des détails de produit et des éléments de marque en téléchargeant vos propres ressources ou en sélectionnant dans notre "Bibliothèque de médias/soutien de stock".
3
Step 3
Générez des Voix Off Engagantes
Donnez vie à votre script avec une "Génération de voix off" professionnelle. Choisissez parmi une variété de voix pour articuler clairement les avantages et les caractéristiques de votre carte de crédit.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez votre vidéo promotionnelle et utilisez le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour vous assurer qu'elle est parfaitement optimisée pour diverses plateformes, prête à captiver votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en Valeur la Valeur des Cartes de Crédit

.

Illustrez les avantages uniques et la valeur des offres de cartes de crédit à travers des vidéos AI engageantes, mettant efficacement en avant les avantages pour les clients potentiels.

background image

Questions Fréquemment Posées

Créer des vidéos promo de cartes de crédit percutantes avec HeyGen : Comment est-ce simplifié ?

HeyGen simplifie la création de vidéos promotionnelles dynamiques pour les cartes de crédit. Notre créateur de vidéos promo AI intuitif vous permet de transformer du texte en contenu vidéo engageant, d'intégrer des avatars AI et de tirer parti d'une gamme de scènes pour produire des visuels convaincants sans effort.

HeyGen propose-t-il des modèles créatifs pour divers besoins de vidéos promotionnelles ?

Oui, HeyGen dispose d'une bibliothèque complète de modèles professionnels spécialement conçus pour diverses applications de vidéos promotionnelles, y compris les vidéos animées. Personnalisez facilement ces modèles dans notre créateur de vidéos pour les aligner avec votre vision créative et votre marque.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour améliorer mes vidéos promotionnelles ?

HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'IA pour améliorer considérablement vos vidéos promotionnelles. Générez des voix off de haute qualité à partir de textes, intégrez des avatars AI réalistes et utilisez des capacités intelligentes de texte-à-vidéo pour captiver efficacement votre audience.

Comment HeyGen aide-t-il à maintenir la cohérence de la marque dans toutes mes campagnes marketing ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour garantir que vos vidéos promotionnelles s'intègrent parfaitement dans vos campagnes marketing. Appliquez facilement vos logos, couleurs et polices spécifiques à votre marque, et ajoutez des sous-titres professionnels pour maintenir une image de marque cohérente et soignée dans toutes vos publicités vidéo.

