Générateur de Vidéos pour Créateurs : Créez des Vidéos Époustouflantes Rapidement

Transformez instantanément votre script en vidéos engageantes et de haute qualité générées par AI avec notre puissant générateur de texte en vidéo.

Créez une vidéo marketing dynamique de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux passionnés de technologie, mettant en avant un nouveau produit avec des visuels modernes et élégants et une voix AI énergique et enthousiaste. Utilisez les avatars AI et la génération de voix off de HeyGen pour produire des vidéos de haute qualité qui captivent votre audience dès la première seconde, vous positionnant comme un leader dans la génération de vidéos AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative perspicace de 60 secondes ciblant les étudiants et les professionnels, décomposant un concept complexe avec des graphiques épurés et une voix AI professionnelle et calme. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script et les sous-titres pour créer des vidéos claires générées par AI, rendant l'apprentissage accessible et engageant en tant que créateur de vidéos en ligne.
Exemple de Prompt 2
Imaginez un clip dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux conçu pour les créateurs de contenu et les influenceurs, offrant un conseil quotidien rapide avec des visuels lumineux et optimistes et une voix AI amicale et rapide. Utilisez les modèles et scènes préfabriqués de HeyGen et le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour produire rapidement du contenu engageant en tant que générateur de vidéos pour les créateurs sur les réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de communication interne professionnelle de 75 secondes, idéale pour l'intégration de nouveaux employés ou les équipes à distance, avec une voix AI accueillante, claire et rassurante accompagnée de visuels de style corporatif. Intégrez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour les séquences d'arrière-plan et des voix AI réalistes pour que cette vidéo de style 'talking heads' soit personnelle et percutante, propulsée par un générateur de texte en vidéo.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos pour Créateurs

Transformez sans effort vos idées en vidéos professionnelles et de haute qualité en utilisant des outils AI puissants pour toute plateforme.

1
Step 1
Créez Votre Script
Transformez facilement vos idées en vidéo en tapant ou en collant votre script directement dans le générateur de texte en vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une large gamme d'avatars AI pour être le présentateur engageant de votre vidéo.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et de la Musique
Améliorez votre vidéo avec des voix réalistes générées à partir de votre script grâce à notre générateur de voix AI, et ajoutez de la musique de fond.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Produisez des vidéos de haute qualité en exportant votre projet en sortie vidéo HD, avec redimensionnement du rapport d'aspect pour toute plateforme.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation et l'Éducation

Améliorez les expériences d'apprentissage et renforcez la rétention des connaissances avec des vidéos éducatives dynamiques alimentées par AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la qualité créative de mes vidéos ?

HeyGen permet aux créateurs de produire des vidéos de haute qualité pour divers objectifs, y compris des vidéos marketing engageantes et des vidéos explicatives détaillées. Notre plateforme utilise une technologie avancée de générateur de vidéos AI, garantissant que vos vidéos générées par AI sont professionnelles et captivantes pour les réseaux sociaux et au-delà.

Quels types de vidéos générées par AI puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez facilement créer diverses vidéos générées par AI, transformant le texte en vidéo avec une facilité remarquable. En tant que créateur de vidéos en ligne intuitif et générateur de vidéos pour créateurs, HeyGen soutient la production de divers contenus, des communications d'entreprise aux campagnes sur les réseaux sociaux, le tout sans filigranes.

HeyGen propose-t-il des voix AI réalistes et des 'talking heads' pour le contenu vidéo ?

Oui, HeyGen se spécialise dans la génération de voix AI ultra-réalistes et de 'talking heads' sophistiqués pour donner vie à votre contenu vidéo. Notre générateur de voix AI avancé garantit que vos narrations sont naturelles et engageantes, améliorant considérablement l'immersion des spectateurs.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo avec des modèles préfabriqués ?

HeyGen simplifie considérablement la création vidéo en offrant une large gamme de modèles préfabriqués professionnels adaptés à divers secteurs et usages. Ces modèles, combinés à nos outils d'édition vidéo robustes, permettent aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos HD pour le marketing, la formation ou les réseaux sociaux avec un minimum d'effort.

